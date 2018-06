Partidos para hoy en Rusia

Hoy se juega la penúltima jornada de la fase de grupos, que marcará quien finalmente se despide o quien prosiguen a octavos de final del Mundial de Rusia 2018.

Corea del Sur busca dar la sorpresa ante Alemania, la selección de Kroos quiere recuperar las buenas sensaciones y asegurar su pase a octavos de final como segunda de grupo F.

El otro partido del grupo F es el México contra Suecia, las dos selecciones se juegan el pase y podrían clasificarse como primeras de grupo por lo que todo sigue abierto, donde las cuatro selecciones aún tienen posibilidades.

Brasil tiene como objetivo llegar a ser primera del grupo E y eso pasa con la victoria contra una Serbia que quiere colarse como segunda, ya que si logra la victoria y Serbia no gana, podría tener opciones.

Finalmente cierra el grupo E, el partido de Suiza contra Costa Rica que ya no se juega nada al estar matemáticamente eliminada del Mundial de Fútbol. Por su parte los suizos buscan ser primeros de grupo para facilitar su pase octavos de final.

En definitiva, los choques de hoy, en horario argentino, serán Corea Sur vs. Alemania, a las 11; México vs. Suecia, a las 11; Serbia vs. Brasil, 15; y Suiza vs. Costa Rica, también desde las 15.