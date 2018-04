Boca intentará dejar atrás dos derrotas consecutivas

Boca Juniors, líder de la Superliga aunque ya no con tanta ventaja sobre sus perseguidores luego de haber sufrido dos derrotas consecutivas, recibirá hoy a Newell’s en el partido saliente que propone la 24ta fecha de un torneo que ingresó en la recta final, cuando restan apenas 12 puntos en juego.

El encuentro se jugará a partir de las 20 en la cancha de Boca, será arbitrado por Juan Pablo Pompei y televisado por la señal de cable Fox Sports Premium.

Boca tiene 50 puntos y luego de haber perdido sucesivamente con Defensa y Justicia (2-1) e Independiente (1-0) ya no mira a todos desde lejos, puesto que se acercaron los mendocinos de Godoy Cruz, San Lorenzo y en menor medida Independiente.

Newell’s, con apenas 24 puntos, se mostró muy irregular durante toda la temporada, así se extinguió el ciclo de un histórico del club como Juan Manuel Llop, quien le dejó el cargo de entrenador a Omar De Felippe, de buen comienzo ya que dirigió cinco partidos, de los cuales ganó tres, incluido el de la semana pasada ante Talleres de Córdoba (2-1), empató uno y perdió otro.

En Boca, el gran problema del entrenador Guillermo Barros Schelotto está relacionado con la gran cantidad de lesiones que afectaron al equipo, resintieron el funcionamiento y eso se tradujo en los resultados, además de que varios jugadores están en un nivel bajo y eso también conspiró para teñir el panorama que hace 15 días era diametralmente opuesto.

Boca intentará aprovechar el desequilibrio de Tevez, el gran momento de Pavón, con una velocidad descomunal, los goles de “Wanchope” Abila y la pegada de Reynoso para conseguir un triunfo muy necesario, y además deberá redoblar sus esfuerzos en defensa, sector en el que últimamente sufrió demasiado y eso motivó cuestionamientos al arquero Agustín Rossi, de apenas 22 años y con un título ganado en el club.

En Newell's, el DT De Felippe tendrá una sola baja, aunque significativa, ya que no jugará el goleador portugués Luis Leal, resentido de una fibrosis en el bíceps femoral, y en su lugar ingresará Braian Rivero.

“No debemos cederle la pelota a Boca, sería un error que podría costarnos muy caro”, comentó De Felippe, quien armará una media cancha con Rivero y Juan Sills como dobles volantes centrales, y luego ubicará tres jugadores más, Cacciabue, Fértoli y Víctor Figueroa, mientras que adelante estará Axel Rodríguez.