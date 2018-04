La vuelta de Capelli sería el único cambio de Sarmiento ante Morón

Ayer, el plantel profesional del Club Atlético Sarmiento volvió a practicar en la cancha Nº 1 de la Ciudad Deportiva que la entidad posee en Arias y 17 de Agosto, frente al “Eva Perón”.

Salvo Luis Yamil Garnier, quien trabaja en el gimnasio por una lesión costal, el resto del plantel está a disposición del técnico Iván Delfino, quien en la práctica de fútbol prevista para mañana en el estadio (tras el entrenamiento de hoy, nuevamente en la Ciudad Deportiva), comenzará a delinear el equipo que el lunes a las 20.05 visitará a Deportivo Morón en el estadio “Nuevo Francisco Urbano” del “Gallito”, televisado por Direc´Tv y con arbitraje de Luis Álvarez.

Está en condiciones de volver al conjunto titular verdolaga, tras la fecha de suspensión por haber llegado al límite de tarjetas amarillas, el experimentado defensor Javier “Gallo” Capelli, quien podría volver a su posición habitual, reemplazando a Ariel Kippes, o bien correrse al puesto de lateral derecho, en lugar de Maximiliano Méndez, quien relevó a Garnier ante Mitre de Santiago del Estero, partido que el CAS ganó en Junín 2 a 1, el pasado sábado.

Además de la práctica de hoy, que consistirá en tareas tácticas y con pelota en espacios reducidos, mañana y el sábado habrá prácticas de fútbol en el estadio y ya el domingo, el equipo viajará a la Capital Federal, para concentrarse para el encuentro del lunes frente a Deportivo Morón, quien anteanoche perdió 2 a 1 en la visita a Quilmes.

Recordemos además que por la fecha 24ª y anteúltima, ante Atlético Rafaela, en nuestra ciudad, se jugaría el lunes 23, televisado por TyC Sports, desde las 21.05 en el estadio “Eva Perón”.

En cuanto a la división Reserva, que anteayer iba a enfrentar a Quilmes por una nueva fecha de su certamen, lo hará mañana viernes a las 9 horas, en el anexo deportivo de la entidad “cervecera”.

Los encuentros correspondientes a la fecha 23ª son los siguientes:

Agropecuario Argentino de Carlos Casares vs. Almagro, Lucas Comesaña; Aldosivi de Mar del Plata vs. Los Andes, Maximiliano Ramírez; All Boys vs. Gimnasia y Esgrima de Jujuy, Julio Barraza: Atlético de Rafaela vs. Quilmes, Pablo Díaz; Brown de Adrogué vs. Ramón Santamarina de Tandil, Sebastián Ranciglio; Deportivo Morón vs. SARMIENTO DE JUNÍN, Luis Álvarez; Ferro Carril Oeste vs. Sportivo Estudiantes de San Luis, Fabricio Llobet; Flandria vs. San Martín de Tucumán, Pablo Dóvalo; Guilllermo Brown de Puerto Madryn vs. Nueva Chicago, Pedro Argañaraz; Independiente Rivadavia de Mendoza vs. Deportivo Riestra, Alejandro Castro; Juventud Unida de Gualeguaychú vs. Instituto de Córdoba, Nazareno Arasa y Atlético Mitre de Santiago del Estero vs. Villa Dálmine, Gerardo Méndez Cedro.