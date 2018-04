Boca, con Tevez en el banco, hoy enfrenta en Brasil al Palmeiras

Palmeiras tiene seis puntos, producto de un par de victorias. Lo sigue Boca, con cuatro unidades, ya que empató en Perú y ganó en la Bombonera. Ambos se verán las caras este miércoles desde las 21.45 en el Allianz Parque de San Pablo.

Guillermo Barros Schelotto desea ganar y subirse a lo más alto del Grupo 8, pero no ve con malos ojos volverse con un punto para Argentina. “Estamos bien, esperemos hacer un buen partido, salir ganador o al menos no perder, sumar de visitante y luego ganar de local”, soltó el DT Xeneize.

“No podemos ir a especular, sino ver e intentar imponernos. Nosotros tenemos que intentar estar bien parados y aprovechar la pelota cuando la tengamos”, agregó Guillermo, en cuando a lo que espera que pase en tierra paulista.

También analizó un poco al rival: “Es un buen equipo, Felipe Melo, Rocha campeón con Mineiro, un equipo con experiencia, buenos jugadores, rápido, que va a tratar de imponerse de local”.

Por otro lado, más allá de lamentar la derrota del sábado pasado (“con Defensa hicimos todo el gasto para ganarlo y no pudimos”), Barros Schelotto sabe que debe mirar para adelante y enfocarse en lo que viene: “Mañana (por hoy), el domingo, el otro domingo... Va a ser así. Exigencia de pasar en un torneo y en el otro ser campeón”.

Carlos Tevez

Carlos Tevez viajó rumbo a Brasil sabiendo que no será titular ante el Palmeiras, pero bancando la decisión del cuerpo técnico, ya que la idea es no apurar los tiempos. Por eso, es posible que sume minutos hoy en San Pablo. Sin embargo, el Apache dejó una frase particular, analizando el debe de Boca en el último tiempo: “Tenemos que pensar en pasar de grupo y después hacernos fuerte en los mano a mano, es lo que nos falta. No nos olvidemos que nos faltan muchos jugadores, fundamentales, más allá de que los que están lo hacen muy bien”, soltó.

“Son decisiones de Guille, me parece correcto, más con lo que se está haciendo con los lesionados, sigue el mismo camino conmigo, estábamos los dos de acuerdo en llevarlo de a poco. Si el partido da para sumar minutos, bien, y sino apoyar como hacemos con los compañeros”, declaró Tevez en cuanto a su estado físico, luego de la distensión en el sóleo de la pierna derecha.

Guillermo decidió llevarlo a Brasil, pero no mandarlo de entrada. El 11 que visitará al Palmeiras será con Rossi; Jara, Goltz, Magallan, Fabra; Pablo Pérez, Barrios, Reynoso; Pavón, Abila y Cardona.