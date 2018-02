Coloccini: “El VAR servirá para terminar con la corrupción”

Fabricio Coloccini, defensor de San Lorenzo, aseveró este miércoles que la implementación del VAR en el fútbol argentino será “importante”, luego de un fin de semana cargado de erráticos fallos arbitrales, porque terminará “con la corrupción en el fútbol”.

En rueda de prensa realizada después del entrenamiento del plantel “azulgrana”, el defensor central catalogó como “una solución” la utilización del VAR en las canchas del fútbol local: “Sería una medida importante para dar el primer paso”, indicó el jugador de 36 años.

Y sobre el juego que tiene en la actualidad el equipo de Boedo, el ex Newcastle de Inglaterra declaró que “hay muchos equipos que están arriba en el campeonato como Boca”, pero que no hacen “un fútbol muy vistoso”.

Por su parte, el delantero Nicolás Blandi consideró ayer que el VAR puede ayudar “a resolver jugadas muy finas”, pero si el mismo es manejado con “sentido común”.

Y consideró que será “útil” si no hace “demasiado lento” al juego, pero puede ser “beneficioso para terminar con algunas discusiones”.