River (J) recibirá a BAP en la primera fecha del Nocturno

Este viernes, a partir de las 21.45, River Plate de Junín recibirá en su cancha a BAP para dejar inaugurada la edición 2018 del Torneo Nocturno que organiza la Liga Deportiva del Oeste y que en esta oportunidad tendrá en juego la Copa "Norberto Asef", en homenaje al ex dirigente de La Loba.

Esta primera fase del Nocturno 2018 se jugará en dos zonas: la "A" estará integrada por Ambos Mundos, Villa Belgrano, River Plate (J), BAP, Defensa Argentina y Deportivo Baigorrita; mientras que en la "B" estarán Rivadavia de Junín, Mariano Moreno, Jorge Newbery, Rivadavia de Lincoln, Origone Fútbol Club, Sarmiento e Independiente de Junín.

Tras completarse esta primera rueda, clasificarán a la próxima instancia los cuatro primeros equipos de cada zona.

En esta fecha inicial del Nocturno 2018 sólo se disputarán cuatro partidos. Siempre a partir de las 21.45, jugarán, el viernes, River vs. BAP con el arbitraje de Franco Calogero; el lunes 8, Rivadavia (J) vs. Independiente (J) con Juan Carlos Del Fuego como árbitro; el martes 10, Lucas Demaro dirigirá Moreno vs. Rivadavia (L); y el miércoles 12, se enfrentarán Newbery vs. Origone con el arbitraje de Hugo Demaro.

Previo a cada encuentro de primera división tendrán lugar los choques en las categorías 2004 y 2007, por el certamen nocturno de divisiones inferiores.

Mañana continúa el certamen de fútbol femenino

Mañana continuará desarrollándose el Torneo Nocturno de Fútbol Femenino que organiza la Liga Deportiva del Oeste para las categorías Sub 17 y Primera División. Esta nueva fecha se jugará bajo el siguiente cronograma de partidos:

Siempre en cancha de Ambos Mundos, mañana jueves 4, a las 20, Sarmiento se enfrentará a Rivadavia (L) en Sub 17; a las 21.15, en primera jugarán Rivadavia (L) vs. Defensa; y a las 22.15 también en primera se enfrentarán Ambos Mundos contra Sarmiento.

El martes 9, a las 21, jugarán en Sub 17 Sarmiento vs. Defensa; y a las 22.15 chocarán en primera General Pinto ante la Unnoba.

Por último, el jueves 11, Ambos Mundos e Independiente (J) jugarán en Sub 17 a partir de las 20.45; y el partido de primera será entre Defensa vs. Villa Belgrano, con inicio a las 22.