La despedida del "Tanque"

Luego de su cuarto paso por el plantel profesional del CAS, se despidió de la "familia sarmientista", como él mismo lo expresa, el cordobés Héctor "Tanque" Cuevas.

El delantero, se retira del "verde" tras vestir su camiseta en cuatro períodos: 2004/2005; 2012/2013; 2014/2015; y 2016/2017, disputando 93 partidos y anotando 28 goles, con un promedio de 0,30 por cotejo, casi un gol cada tres partidos jugados.

Así se despidió Cuevas en las redes sociales:

"No quería irme sin antes despedirme de ustedes. Creo que llegó el momento de alejarme como futbolista de este club que tanto quiero. Tanto a mi familia como a mí, nos ha brindado los mejores momentos que puede vivir un jugador.

Al no tener el lugar que uno necesita, y saber que no seré una prioridad para el cuerpo técnico, he decidido buscar nuevos desafíos y tratar de terminar mi carrera como la he iniciado, jugando a la pelota y divirtiéndome adentro de un campo de juego, cosa que este último tiempo no se me ha dado por diferentes motivos .

Hoy la gente de Central Córdoba de Santiago me da una nueva oportunidad de emprender una nueva aventura, a la cual le estoy muy agradecido, y espero estar a la altura de dicha confianza".

Seguidamente, el futbolista señaló:

"Voy a estar eternamente agradecido al pueblo verdolaga, por tanto cariño, y quiero que sepan que es mutuo. Agradezco a los dirigentes del Verde, que siempre me abrieron las puertas y me trataron con un gran respeto .

Saludar a mis compañeros a los cuales les deseo lo mejor este año y se que van a dar lo mejor para que Sarmiento sea protagonista . A la gente de utileria y cuerpo médico, que son nuestros sostenes todos los días. A la gente administrativa y toda la gente que labura en el club y que hacen que hoy, Sarmiento sea un club con un crecimiento enorme".

Para cerrar, el "Tanque" Cuevas expresó: "Solo me queda decirles ´Gracias´. No es una despedida, sino un hasta pronto", concluyó el experimentado delantero cordobés.