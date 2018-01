BAP, Mariano Moreno y Villa jugarán el Torneo Federal C

BAP, Mariano Moreno y Villa Belgrano serán los tres clubes que representarán a Junín en el Torneo Federal C que organiza el Consejo Federal de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). El torneo estará dividido en ocho regiones, de las cuales otorgaran 16 ascensos al Federal B.

El certamen comenzará el 28 de enero y contará con la participación de unas 330 instituciones deportivas de todo el país. Los conjuntos que participarán son los ganadores de sus respectivas ligas regionales y algunos que ocuparon el segundo o tercer puesto.

La Zona 2 estará integrada por BAP, Mariano Moreno, Atlético Rojas y Juventud de Rojas; mientras que en la Zona 3 jugarán San Martín de Roberts (Lincoln), FC. Matienzo y Villa Belgrano.



Fechas de la Zona 2

1ra. Fecha – 28/01/18

BAP vs. Mariano Moreno

At. Rojas vs. Juventud

2da. Fecha – 04/02/18

Juventud vs. BAP

Mariano Moreno vs. At. Rojas

3ra. Fecha – 11/02/18

BAP vs. At. Rojas

Juventud vs. Mariano Moreno

4ta. Fecha – 18/02/18

Mariano Moreno vs. BAP

Juventud vs. At. Rojas

5ta. Fecha – 25/02/18

BAP vs. Juventud

At. Rojas vs. Mariano Moreno

6ta. Fecha – 04/03/18

At. Rojas vs. BAP

Mariano Moreno vs. Juventud

Fechas de la Zona 3

1ra. Fecha – 28/01/18

Matienzo vs. Villa Belgrano

Libre: San Martín

2da. Fecha – 04/02/18

San Martín vs. Matienzo

Libre: Villa Belgrano

3ra. Fecha – 11/02/18

Villa Belgrano vs. San Martín

Libre: Matienzo

4ta. Fecha – 18/02/18

Villa Belgrano vs. Matienzo

Libre: San Martín

5ta. Fecha – 25/02/18

Matienzo vs. San Martín

Libre: Villa Belgrano

6ta. Fecha – 04/03/18

San Martín vs. Villa Belgrano

Libre: Matienzo.