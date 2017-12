La Sub 15 de Junín no pudo frente a Rosario

La Selección Sub 15 de Junín perdió 3 a 1 frente a Rosario en la final del Torneo Nacional de Selecciones. El combinado de nuestra ciudad no pudo frente al conjunto rosarino y terminó el certamen adjudicándose un merecidísimo segundo puesto. Servando Gñosso marcó el tanto para Junín en un partido que fue dirigido por el árbitro internacional Darío Herrera.

Cabe destacar que el equipo de nuestra ciudad, que representó a la Liga Deportiva del Oeste, jugó una gran fase regional lo que le permitió clasificar al Nacional que se disputó en la localidad bonaerense de Pehuajó. Hasta allí llegó la ilusión de este grupo de pibes que si bien no pudo alcanzar el primer puesto, logró el subcampeonato y sumó una rica experiencia que seguramente será muy importante de cara al futuro.

Tras haber conseguido este segundo puesto, desde la Liga Deportiva del Oeste emitieron un comunicado felicitando al plantel y cuerpo técnico por el logro obtenido. "Queremos destacar el compromiso, la entrega y el buen comportamiento dentro y fuera de la cancha de todos los integrantes de la delegación. Felicitaciones jugadores, cuerpo técnico, dirigentes, padres e hinchas que apoyaron y acompañaron a este equipo", remarcaron.

El plantel y cuerpo técnico

El plantel del Seleccionado Sub 15 de Junín estuvo integrado por Edgar Yocco, Servando Gñosso y Sebastián Yocco de Rivadavia de Junín; Kevin Pavia, Facundo Ferreyra, Kevin Gohoroso, Salvador Di Bastiani y Julián Collado de Rivadavia de Lincoln; Leonardo Bratsche y Tomás Palma de Mariano Moreno; Román Carpio de Ambos Mundos; Danilo Actis de Independiente; Federico Cura, Manuel Galdeano, Gaspar Muñoz, Fernando Vilche, Alexis Ragoy y Tomás Ballejo de BAP; Santiago Lobosco, Alejo Andrada y Mauro Suárez de Jorge Newbery; Joan Roldán e Ignacio Melián de River Plate; Valentín González de Deportivo Baigorrita, Lucas Vera y Ezequiel Cialella de Defensa Argentina; Santiago Galván y Lucas Echegaray de Villa Belgrano; y Marcelo López de Origone.

El cuerpo técnico estuvo encabezado por “El Biyu” Germán Gaspar, quien trabajó junto al ayudante de campo Miguel Alegre, el preparador físico Carlos Guerriero, Diego Lanare fue el entrenador de arqueros, el asistente Luis Ocampo, el kinesiólogo José Galeano y el utilero Mauro Racero.

El delegado fue el presidente de la Liga del Oeste, Claudio Yópolo; el presidente del Departamento de Selecciones es Fernando De Narda y el secretario, Fernando Graffigna.