La dirigencia de Sarmiento, en la búsqueda de refuerzos

La comisión directiva de Sarmiento continúa trabajando para que en el regreso de las actividades el plantel profesional pueda contar con la presencia de caras nuevas.

Antes de que inicie el receso, el entrenador Iván Delfino le sugirió a la dirigencia la llegada de un volante creativo y un delantero. Está claro que estas contrataciones generarían una inversión económica que el club estaría dispuesto a enfrentar. Al respecto, el tesorero Diego Cifarelli confirmó a este diario que una de las alternativas que se analizan sería la de achicar costos reduciéndole el salario a algunos jugadores que tuvieron un bajo rendimiento.

Sobre el recorte presupuestario, Cifarelli dijo: "Hay contratos firmados pero la idea es reunirnos con algunos jugadores y ver la posibilidad de readecuar los números. Aún no lo hemos hecho pero no descartamos que lo hagamos en lo que queda del año. Está claro que hay jugadores que por una situación u otra no estuvieron a la altura de las expectativas que generan sus apellidos".

Cabe recordar que el plantel de Sarmiento regresará al trabajo el 3 de enero.