San Lorenzo va por la punta ante Atlético de Tucumán

San Lorenzo sigue con buen rumbo de la mano de Claudio Biaggio: tras la victoria sobre Argentinos, el Ciclón llegó a 16 puntos sobre 21 posibles desde la llegada del Pampa y ya le respira en la nuca a Boca. El conjunto de Boedo está segundo, a solamente tres puntos del líder, y tendrá la chance de alcanzar la punta hoy, cuando adelante su partido de la 12ª fecha contra Atlético Tucumán y sume un partido más que el Xeneize.

El Pampa no podrá repetir el equipo que le ganó al Bicho: Ezequiel Cerutti quedó descartado por el problema en el isquiotibial izquierdo que no lo dejó terminar el encuentro contra Argentinos. Además, Fernando Belluschi está en duda por una contractura en la misma zona. Un probable equipo sería con Navarro; P. Díaz, G. Rodríguez, Caruzzo, Rojas; Mercier, Quignon; Gudiño, Belluschi o Romagnoli, Barrios; Blandi.

El encuentro se jugará a las 19.15, en el Nuevo Gasómetro. La televisación estará a cargo de Fox Sports Premium, restringida para quienes no hayan pagado el abono del fútbol.