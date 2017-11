Gremio derrotó a Lanús y se consagró campeón de la Copa Libertadores

Los nervios, los errores y el juego del rival privaron a Lanús de poder alzar por primera vez en su historia la Copa Libertadores, al caer por 2 a 1 con Gremio de Porto Alegre, en un partido intenso que se disputó en el estadio “Néstor Díaz Pérez”.

Los goles del “tricolor” gaúcho fueron marcados por Fernandinho, a los 28 minutos y Luan -en gran jugada personal- a los 41, ambos en el primer tiempo.

El eterno José Sand -goleador de la edición 2017-, a los 26, de penal, descontó para Lanús que jugó así su primera final del torneo más importante a nivel continental. En la ida, disputada la semana pasada en Porto Alegre, el equipo brasileño se impuso por 1 a 0.

Los nervios que sobrevolaban el estadio se hicieron carne en José Luis Gómez, que a los 26 minutos falló en un intento de pase en el círculo central siendo el último hombre y le dejó el balón servido a Fernandinho, quien levantó vuelo y cuando se encontró con Andrada definió con frialdad para sellar el 1 a 0.

Si bien Lanús tuvo una gran chance de empardar rápido, Gremio nunca se dejó llevar por delante y siempre se mantuvo a la expectativa para golpear de contra ante un adversario que no se mostraba sólido en el fondo.

Si el panorama ya era complicado en ese momento, a los 42 minutos la ilusión del Granate recibió un mazazo gigante: con mucho espacio, Luan recibió en la mitad del campo, avanzó sin oposición, dejó en el camino a un par de rivales y burló a Andrada con una definición exquisita. Golazo y 2 a 0 para irse al descanso con una ventaja más que tranquilizadora.

El arranque del complemento ofreció una mala noticia para el conjunto de Renato Portaluppi, ya que perdió por una lesión a su mejor jugador, el joven Arthur, de 21 años.

El recuerdo del segundo tiempo arrasador ante River era la última esperanza a la que se aferraban los simpatizantes locales, pero lejos estuvo de repetirse la historia. El conjunto de Almirón no logró imponer superioridad ante un equipo que mostró una versión muy superadora de la que se había visto siete días atrás en Porto Alegre.

A los empujones y lejos del fútbol asociado que lo había acompañado hasta esta instancia, el Granate alcanzó un descuento que le devolvió la esperanza. A los 25 minutos, Jaílson derribó a Lautaro Acosta en el área, el árbitro paraguayo Enrique Cáceres no dudó y tampoco lo hizo Sand, quien marcó el 2 a 1 con un toque suave contra el palo derecho.

Si bien todavía quedaban 20 minutos, no hubo espacio para la hazaña. Lanús no pudo llevarse por delante a su rival ni siquiera cuando Gremio se quedó con 10 jugadores por la expulsión de Ramiro (vio dos amarillas en la misma maniobra). Además se expuso mucho en el fondo y estuvo muy cerca de recibir otro cachetazo.

La ovación final que los abrazó fue apenas un minúsculo consuelo para los jugadores de Lanús, que lloraron y sufrieron una derrota que los dejó a las puertas de la gloria. “Es un orgullo de ser parte de este plantel y de haber hecho lo que hicimos”, expresó el capitán Maximiliano Velázquez que recibía el aplauso de los hinchas. Mientras tanto, los 5.000 fanáticos de Gremio que llegaron desde Porto Alegre y que coparon el sector asignado para ellos celebraban, exultantes, el tercer título continental para los gaúchos, que ya se habían consagrado en 1983 y en 1995.