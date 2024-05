Argentino jugará la permanencia ante Comunicaciones

Como era de prever, la floja presentación de Oberá en Santa Fe (totalmente naïf) condenó a Argentino a jugar la permanencia en la categoría. Bandejas erradas de jugadores solos (parecido al off side en el fútbol), pelotas entregadas en la mano a los de camiseta del color distinto al blanco y una defensa nula (le metieron la friolera suma de 100 goles), solamente hicieron cumplir con la fecha al equipo misionero. Lógicamente, Unión se queda en primera al empatar con Argentino y tener mejor diferencia de goles.

El Turco enfrentará a Comunicaciones de Mercedes en un play out al mejor de cinco partidos ganados. Se juegan primero dos en Junín, luego dos en Mercedes y, en caso de desempate, la serie se define en Junín.

Ayer

Instituto 83 vs Platense 59

Unión (Sf) 97 vs Oberá 80

Regatas (C) 91 vs Obras 72

Hoy

21 Ferro vs Zárate Basket

Martes 21

21 San Martín (C) vs Boca

21 Independiente (O) vs Platense

21.30 La Unión Fsa. vs Obras

22 Olímpico (Lb) vs Gimnasia (Cr)

Jueves 23

20 Ferro vs San Lorenzo

21 Comunicaciones vs Boca

22.10 Quimsa vs Olímpico (Lb).

POSICIONES

Equipos J G P Pts.

Quimsa SdE 36 30 6 66

Instituto Córdoba 38 27 11 65

Olímpico La Banda 36 24 12 60

San Martín 37 23 14 60

San Lorenzo Almagro 37 21 16 58

Boca Jr. 36 22 14 58

Gimnasia Comodoro 36 22 14 58

Platense 37 21 16 58

Obras Sanitarias 36 21 15 57

Oberá Tenis Club 38 19 19 57

Peñarol MdP 38 18 20 56

Regatas Ctes. 37 18 19 55

Zárate Basket 37 16 21 53

Riachuelo La Rioja 38 16 22 54

Ferro Carril Oeste 36 16 20 52

La Unión Formosa 37 13 24 50

Independiente 37 12 25 49

Unión Santa Fe 38 11 27 49

Argentino 38 11 27 49

Comunicaciones 37 9 28 46