El puntero, a examen

El hasta hace un par de semanas holgado puntero reprobó exámenes ante sendas Academias, primero la de Avelllaneda, ahora la de Rosario, y eso supone que ni para Boca el camino ya es tan apacible ni para sus seguidores tan dificultoso, cuando recién se han jugado diez fechas de un total de 27.

Cuando en España sucede algo de estas características los diarios deportivos suelen titular “hay Liga” y va de suyo que como se trata del campeonato argentino corresponde subrayar que hay Superliga.

Desde luego que no se trata de reponer la formalidad de que hay Superliga en la medida que los participantes competirán hasta el 13 de mayo de 2018, inclusive.

De lo que se trata es de la novedad de que Boca ya no lleva siete puntos de ventaja, ni seis, ni cinco, ni siquiera cuatro. Tres, nada más que tres lo separan de San Lorenzo después de caer 1-0 en Arroyito y de que los de Boedo hayan sacado adelante con más esfuerzo que brillo su compromiso con Argentinos Juniors con una anotación de Nicolás Blandi.

Tal parece que conforme avanzaron las jornadas y se sucedieron sus ocho victorias consecutivas Boca ha visto languidecer un cielo que despuntó más venturoso que nunca hace tres semanas cuando se impuso a River en el Monumental.

De repente, a la lesión de Fernando Gago se sumó la de Darío Benedetto, a la Benedetto la de Walter Bou y vinieron dos tropiezos en siete días, incluida la expulsión de Paolo Goltz, que se había constituido en el socio ideal de Lisandro Magallán para dar forma a una consistente defensa central.

En realidad Boca no jugó un mal partido frente a Central, puesto que sin que le sobre juego al menos dio la talla emocional en inferioridad numérica y al cabo dispuso de no menos de cuatro ocasiones claras para sellar un empate que pareció muy lejano sobremanera en el primer tiempo y parte del segundo, cuando Central hizo pesar intensidad en el medio campo y peligrosidad en el juego directo a campo abierto.

Los rosarinos, por cierto, han devenido la sombra negra de Boca, que, repuesto sea de paso, vio interrumpida una serie invicta de 18 cotejos en condición de visitante: antes lo habían eliminado de la Copa Argentina y ahora lo llenan de preguntas.

Claro que para preguntas unas cuantas más tienen para hacerse Marcelo Gallardo (muy áspero en la conferencia de prensa), sus jugadores, los dirigentes de River y los hinchas, habida cuenta de lo poco que duró el bálsamo del triunfo entre semana versus Unión.

Ganaba 1-0 y de repente cobraron vida los recurrentes fantasmas de la Superliga: perder la pelota, el control del juego y su siempre condicional seguridad en la retaguardia. Tan frágil se reveló River que terminó cayendo 3-1 ante un Newell’s que no sólo no había ganado fuera de su casa: tampoco había convertido.

Además de Central, Newell’s y San Lorenzo la décima fecha del campeonato argentino ha ofrecido cinco vencedores relevantes: Independiente, Colón, Unión, Huracán y Defensa y Justicia.

Independiente se quedó con el clásico de Avellaneda gracias a un golazo de Leandro Fernández y al amor propio dispensado para compensar la expulsión del juvenil Rodrigo Moreira.

El Rojo, que alineó una formación con unos cuantos suplentes a raíz de la cercanía del decisivo choque desquite con Libertad de Paraguay por un lugar en la final de la Copa Sudamericano, ha quedado a seis puntos de Boca.

Colón, el admirable Colón que dirige Eduardo Domínguez, remontó su partido con Tigre y es el único invicto que queda, mientras que Unión venció a Patronato en Paraná y Huracán a Chacarita en San Martín, a la vez que Defensa y Justicia extendió su racha positiva en la cancha de Banfield y profundizó la crisis del equipo que dirige Julio Falcioni.

En ese lote de ganadores es Unión el más cercano a Boca (21 puntos contra 24, pero con un partido más), Colón y Huracán suman 20 y Defensa y Justicia con 15 ha recuperado oxígeno y subió al puesto 11, por delante de River y Racing, por ejemplo.

También Belgrano prolongó un buen momento al dar cuenta de Gimnasia en el último cuarto de hora y Estudiantes alcanzó un triunfo que sentía indispensable con un gol del clase 98 Juan Bautista Cejas cuando faltaban dos minutos.