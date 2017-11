Sampaoli: “No me gusta cómo juega Alemania”

Con la clasificación ya conseguida al Mundial de Rusia 2018, Jorge Sampaoli dedica su tiempo a delinear todos los detalles para la preparación de la selección argentina. En ese marco, se tomó un tiempo para dar una entrevista abierta en una escuela de periodismo y dejó algunas declaraciones que llamaron la atención.

En el evento realizado en TEA, el entrenador del conjunto nacional reveló que desde la AFA ya lo habían ido a buscar cuando recién comenzaba a trabajar en el Sevilla de España, pero que en ese momento no pudo aceptar el ofrecimiento.

A la hora de analizar a las potencias que jugarán el Mundial, el oriundo dejó una frase para la polémica: “Para mí, Brasil, Francia y España están un paso por delante de Argentina por tiempo de trabajo. No nombro a Alemania no porque me olvide sino porque no me gusta cómo juega”.

En tanto, respecto del último partido de las Eliminatorias, aquel que le dio a la Argentina el pasaje a Rusia tras ganar por 3-1 en Quito, dijo: “Empezar perdiendo enseguida en Ecuador era complicado, pero ningún gol iba a cambiar nuestro plan de ir a ganar para buscar la clasificación”.

Sampaoli se refirió también a la grave lesión que sufrió Darío Benedetto – una ruptura del ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha que lo tendrá fuera de las canchas al menos por seis meses-, quien fue el centrodelantero titular en los dos últimos partidos de Eliminatorias.

“Hablé con él y ahora su prioridad tiene que ser volver, lamentablemente no va a poder competir en las mismas condiciones que los otros delanteros”, reconoció y abrió las puertas a una probable convocatoria de Gonzalo Higuaín: “En el corto plazo en el que estábamos era complicado el tema de Higuaín. Ahora estamos en el mediano plazo y creo que puede ser un jugador importante”.

Por otro lado, consultado sobre los equipos de la Superliga, fue contundente: "Independiente es el equipo del fútbol argentino que más me gusta". Elogió también a Juan Sánchez Miño, lateral izquierdo del club, y lo puso como ejemplo respecto de jugadores que podrían darle soluciones a la selección por ese costado. "Ahí me sacaron un título", sonrió ante los alumnos.