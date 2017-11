Lanús ante el desafío de entrar a la historia en la primera final de la Copa

Lanús protagonizará esta noche el primer partido de la final de la Copa Libertadores de América cuando enfrente a Gremio de Porto Alegre, en el estadio Arena Do Gremio, a partir de las 20.45.

El encuentro, que se pronostica parejo, tendrá equipos de similares características por el fútbol ofensivo de ambos, al punto que el técnico de Lanús, Jorge Almirón, calificó a Gremio como “el equipo más argentinizado del fútbol brasileño, con jugadores que son guerreros”.

Lanús fue primero en el Grupo 7 con 13 puntos al igual que Gremio en el Grupo 8, y en el total de las fases -semifinales incluidas-, los “granates” convirtieron 21 goles y recibieron 9; los tricolores anotaron 22 tantos y también les marcaron 9.

En la ofensiva del equipo argentino se destacan Lautaro Acosta y José Sand, y en el conjunto de Porto ALegre, Luan y el argentino naturalizado paraguayo Lucas Barrios.

“Hay que hacer un partido inteligente para sacar un buen resultado de visitante”, manifestó Lautaro “Laucha” Acosta en rueda de prensa tras el entrenamiento del lunes en el estadio Beira-Rio, de Internacional, en Porto Alegre.

La clasificación de Lanús tomó por sorpresa a todo el ambiente del Gremio y hasta al propio entrenador Renato “Gaúcho” Portaluppi, que días atrás reconoció que “esperaba jugar con River Plate, al que se lo conoce más”.

“Por eso ahora será más complicado, ya que Lanús tendrá el plus que le otorga su hambre de gloria”, expresó el entrenador.

Por el lado de Almirón está todo definido para conformar el equipo “granate”, salvo alguna decisión de último momento, y por parte de Renato Portaluppi, extraoficialmente parece que también, aunque el entrenador local no confirmó nada y en los últimos entrenamientos estuvo jugando a las “escondidas” con los reporteros, al efectuarlos bajo estrictas puertas cerradas.

Formaciones

Gremio: Marcelo Grohe; Edilson, Geromel, Walter Kannemann y Bruno Cortez; Jailson y Arthur; Ramiro, Luan y Fernandinho; Lucas Barrios. DT: Renato Gaúcho.

Lanús: Esteban Andrada; José Luis Gómez, Rolando García Guerreño, Diego Braghieri y Maximiliano Velázquez; Román Martínez, Iván Marcone y Nicolás Pasquini; Alejandro Silva, José Sand y Lautaro Acosta. DT: Jorge Almirón.

Árbitro: Julio Bascuñán (Chile).

Estadio: Arena Do Gremio (Porto Alegre).

Hora de comienzo en Argentina: 20,45 (21,45 de Brasil).

TV: Fox Sports.