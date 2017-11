Sampaoli probó con un quipo Xeneize para mañana

Luego de la victoria ante Rusia en Moscú, el DT de la Selección Argentina, Jorge Sampaoli, empezó a pensar en el partido ante Nigeria mañana. Para eso probó un primer equipo con varias caras conocidas del Mundo Boca como Cristian Pavón, Darío Benedetto, Ever Banega, Leandro Paredes y Diego Perotti.

Ayer a la mañana, en medio del frío ruso, Javier Mascherano, Giovani Lo Celso, Fernando Kranevitter y Germán Pezzella, que fueron titulares en el amistoso ante Rusia, corrieron a un costado del campo de juego mientras Sampaoli probó esta alineación: Marchesín; Mammana, Fazio, Insúa; Banega, Paredes; Papu Gómez, Dybala; Pavón, Benedetto y Perotti.

Sin embargo, más allá de la prueba, la modificación en la alineación no sería tan radical respecto de la victoria ante Rusia. En realidad, Sampaoli pondría un mix entre los que tienen su plaza más segura de cara a la Copa del Mundo y los que están dando pelea. Así, Marchesín tendría minutos, el trío defensivo (Mascherano, Pezzella, Otamendi) se mantendría y Kranevitter continuaría buscando su mejor versión. Agüero y Lo Celso corren con chances de volver a actuar y Cristian Pavón, luego de su interesante ingreso frente a los locales, podría jugar desde el inicio.

Estos titulares se enfrentaron al combinado de sparrings, que reforzaron el arquero Nahuel Guzmán, el defensor Cristian Ansaldi y el volante Fernando Belluschi.

Aunque no es seguro todavía que el entrenador presente esta alineación en el encuentro frente a los nigerianos, el equipo que se perfila mantiene la apuesta ofensiva con un sello especial: la ratificación de Pavón y la inclusión de Benedetto.

Más allá de esa dupla atacante, otros tres jugadores ratifican la impronta boquense de estos once: Ever Banega (actualmente en el Sevilla de España), Leandro Paredes (Zenit, de Rusia) y Diego Perotti (Roma, de Italia), todos ellos con antecedentes en el equipo de la Ribera. Y los dos primeros surgidos de sus divisiones inferiores.

Hoy el plantel entrenará por la mañana y por la tarde partirá rumbo a Krasnodar, donde afrontará el segundo amistoso preparatorio pensando en el Mundial de Rusia 2018.