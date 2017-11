Sin problemas, River superó a Morón y jugará la final

River Plate goleó 3-0 a Deportivo Morón y se metió en una nueva final de la Copa Argentina, después de la dolorosa eliminación en la Copa Libertadores y la derrota en el Superclásico con Boca.

Los dirigidos por Marcelo Gallardo se impusieron gracias a los goles de Nacho Fernández, a los 39' del primer tiempo, en clara posición adelantada, de Jonatan Maidana, a los 42'. Al final del partido alargó la ventaja Santos Borré. La primera del encuentro fue para River: Nacho Scocco se hizo cargo de un tiro libre sobre la izquierda y su derechazo se fue cerca del primer palo.

En la siguiente, Germán Lux respondió de manera impecable ante un remate de Rodrigo Díaz dentro del área: con la mano derecha evitó la caída del arco.

Luego, todo fue de River: Scocco no logró cabecear con comodidad tras un centro de Nacho, luego lo tuvo Nicolás De La Cruz con un remate desviado y un tiro que se fue por encima del arco. Fernández también contó con la suya con un remate de zurda que contuvo Julio Salvá.

Sobre el final, el Millonario pegó dos veces seguidas y se adelantó en el marcador: Nacho Fernández definió de primera un centro del Pity Martínez desde la izquierda y luego Jonatan Maidana la empujó en la línea tras una asistencia de De La Cruz. De esta manera, el equipo de Gallardo se fue 2-0 al descanso.

El segundo tiempo fue controlado por River, que supo cómo manejar el ritmo del partido para que su victoria no corriera peligro. Después de un par de aproximaciones por equipo, el Millonario tuvo dos clarísimas: dos mano a mano de Scocco y Rafael Borré que los delanteros no estuvieron finos para concretar.

En tiempo agregado, el colombiano tuvo revancha y cerró la goleada en Mendoza.

Ahora, el equipo de Gallardo irá en busca del bicampeonato en la Copa Argentina cuando enfrente a Atlético Tucumán en la final, que viene de eliminar a Rosario Central por penales.