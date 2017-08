El técnico Gallardo señaló por qué reemplazó a Batalla por Germán Lux

RIVER PLATE

Marcelo Gallardo reconoció que Augusto Batalla perdió la titularidad en el arco de River como consecuencia de errores que fueron fundamentales en la resolución de la pasada temporada del Millonario. A la vez, se mostró esperanzado en que, con la acumulación de partidos, el equipo comenzará a funcionar como él pretende.

“Hoy elegí a otro arquero (Germán Lux) como en su momento lo elegí a Batalla y así como no hablé con él cuando lo puse, tampoco ahora que juega otro. En su momento lo elegí porque creía en sus condiciones y hoy sigue trabajando porque es un chico que tiene mucha personalidad, carácter y mucho por delante para defender un arco importante. Ha cometido errores como cualquiera, lo que pasa es que ha cometido errores en partidos decisivos”, expresó el entrenador de River en TyC Sports.

Pese a esta contundente declaración, el Muñeco aseguró que “esta situación le va a dar la templanza para otros momentos. Batalla tiene que estar preparado porque si vuelve a jugar, tiene que estar bien”.

Gallardo hizo un relevamiento del presente de River, que viene de avanzar a cuartos de final de la Copa Libertadores tras ganar una sufrida llave de octavos ante Guaraní, y de clasificarse también a 16avos de final de la Copa Argentina tras golear a Atlas, mientras espera por su debut en el Campeonato local que será el domingo 27 de agosto contra Temperley.

El técnico consideró que “Pity Martínez debe llegar más al gol”, que utiliza un sistema nuevo “con cinco volantes para asistir a Alario”, y aseguró además que no lo preocupa la sequía del goleador, que lleva 10 partidos sin marcar: “No estoy preocupado porque él no lo está. Es un jugador de élite, que ya ha mostrado todas sus cualidades y lo que sufre cuando no hace goles. A mí me interesa más que aporte todas sus cualidades en función del equipo y así los goles van a venir”.

Respecto a la sequía del goleador, añadió: “El lo sabe, ya lo hable con él. No se tiene que frustrar porque cuando el equipo empiece a funcionar de la mejor manera, él va a tener más posibilidades de convertir”.

Marcelo Gallardo también se refirió a la articulación de la táctica con la que pretende que el equipo juegue, en principio un 3-5-2 con los jugadores adaptándose a distintas posiciones durante el partido. “No logramos el nivel esperado en los primeros partidos, pero es lógico. Estoy contento con el grupo que hemos armado. Nos falta jugar, funcionar como equipo y eso es algo que nos ha pasado siempre en los primeros partidos de cada semestre”.

El entrenador apuntó que “el parate no fue largo, pero necesitábamos que algunos jugadores que han venido se acomoden y agarren nuestra forma de trabajo. El funcionamiento se da con los partidos”, finalizó.