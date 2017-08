Marcelo Gallardo quiere sumar a otro extranjero al plantel

REFUERZOS

River tiene un semestre cargado y quiere ir por todo: Copa Libertadores (se encuentra en cuartos de final, donde enfrentará a Jorge Wilstermann de Bolivia), Copa Argentina (inició anoche su camino ante Atlas) y el torneo local (debutará el domingo 27, visitando a Temperley).

El Millonario apostó fuerte a la renovación durante este mercado de pases, al contratar a Germán Lux, Javier Pinola, Enzo Pérez, Ignacio Scocco y Rafael Santos Borré. Además, ayer arribó al país Nicolás De La Cruz.

Sin embargo, la entidad de Núñez no se conforma y podría hacer un nuevo movimiento. Marcelo Gallardo tiene en la mira a un joven talento uruguayo de 19 años. Se trata de Marcelo Saracchi, lateral-volante zurdo de Danubio.

Las negociaciones por el charrúa se encuentran avanzadas, pero todo está sujeto a que se concrete la venta de Arturo Mina al Yeni Malatyaspor de Turquía y que finalmente se extienda a cinco el cupo de extranjeros. Actualmente, River tiene dentro de su plantel al paraguayo Jorge Moreira, el uruguayo Camilo Mayada, el colombiano Rafael Santos Borré y, de no mediar ningún imprevisto, a Nicolás De La Cruz.

“Me enteré después del Mundial Sub 20 lo de River. Álvaro Recoba me dijo que me estaba mirando el técnico. Lo tomé tranquilo, pero cuando vi los mensajes de la prensa argentina fue un poco más. Estamos esperando noticias, vamos a ver qué se dice. El único problema es el cupo”, relató Saracchi en diálogo con Radio Continental.

El prometedor futbolista uruguayo inició su carrera como lateral izquierdo, pero en el último tiempo también se ha desempeñado como volante. “Juego en las dos posiciones casi por igual. Me gusta el estilo de Marcelo o Dani Alves, laterales que juegan más de mitad de cancha hacia adelante que para atrás”. Chelo, como le dicen en su país, compartió plantel con Camilo Mayada en Danubio y con De La Cruz en la Selección, durante el Mundial Sub 20.