Con un apoyo unánime, Fernando Chiófalo fue reelegido como presidente de Sarmiento

ELECCIONES

Anoche, en el Salón de Usos Múltiples (SUM) del club Sarmiento, se celebró una asamblea de socios que finalizó con una noticia esperada: con el apoyo unánime de los presentes, Fernando Chiófalo fue reelegido como presidente del Verde y extenderá su mandato hasta el 2019.

El encuentro comenzó a las 20. A esa hora, el SUM de la institución comenzó a recibir a sus asociados. El lugar quedó chico porque fueron más de 200 las personas que se hicieron presentes para participar del acto electivo.

El buen ánimo se hizo notar, el clima fue más bien festivo. Y por qué no serlo si más allá de lo deportivo, el club está atravesando por un momento de cambios rotundos. En doce años de gestión, Chiófalo y su grupo de trabajo han gestionado y terminado obras que quedaran para siempre y que son del orgullo de todos.

Sin ir más lejos, en la memoria del hincha está el recuerdo intacto de aquel estreno de la tribuna cabecera, en agosto del año pasado; o el del emotivo acto que se celebró hace muy poco donde quedaron inauguradas las instalaciones del predio "Ciudad Deportiva" y de la nueva cancha de hockey que lleva el nombre de "Ángel Chiófalo".

Es cierto que el descenso dolió y mucho, pero los socios decidieron anoche votar por la continuidad del proyecto. Con la sala repleta, Chiófalo tomó el micrófono para realizar un repaso de lo realizado. Todo lo que dijo se puso a consideración de los socios. "Las obras están a la vista de todos", manifestó orgulloso. Al mismo tiempo, aseguró que el club, en la actualidad, no posee deuda alguna y que los sueldos de los trabajadores y de los jugadores "están al día".

Ya sin mucho más que decir, los socios no dudaron un instante en levantar sus manos al momento de la votación. El apoyo para Chiófalo y sus dirigentes fue unánime. El momento se cerró con un gran aplauso que inundaron los ojos del presidente reelecto.

En lo que respecta a la nueva comisión, el cambio más importante es el alejamiento de Claudio Perkusic de la vicepresidencia. Al respecto, el propio dirigente, que estuvo presente en la asamblea, manifestó su apoyo pero aclarando que lo hará desde un plano con menor exposición. Su lugar será ocupado por Pablo Molins, propietario de la empresa gráfica Molar.

Además de ratificar la confianza en la dirigencia, los socios también acompañaron el primer proyecto de la nueva era. Se trata de la compra de un predio de catorce hectáreas, que está ubicado en inmediaciones de la Ruta 7 y de la 188 (ex predio de Advanta). La iniciativa prevé la solicitud de un préstamo bancario de unos U$S 300.000.

Al término de la reunión, en diálogo con Democracia, Chiófalo expresó: "Sinceramente me siento muy emocionado por la confianza. Hoy (por anoche) participaron más de 200 socios y el apoyo ha sido unánime. Eso a uno lo llena de orgullo y también le dan muchas ganas de seguir".

Entre los objetivos que se tiene pensado lograr en esta nueva etapa, el presidente remarcó: "El deseo siempre es el de seguir creciendo institucionalmente como hasta ahora. Desde lo deportivo el trabajo ya se puso nuevamente en marcha y es tratar de armar un buen plantel para realizar una buena campaña en el torneo (B Nacional) que se viene".

Por último, Chiófalo no dudó en expresar un sueño que pareciera ser el de todos: "Estando en primera contábamos con el ingreso de la televisación. Ahora no lo vamos a tener y por eso el trabajo seguramente será más intenso. Pero no tengo dudas que lo vamos a lograr y que vamos a tratar de volver a primera. Ese el sueño que tenemos todos y para lograrlo tenemos que tener el mayor apoyo posible".

De esta manera, tras doce años en la presidencia, Fernando Chiófalo fue reelegido en el cargo y estará al frente de la administración del club hasta el 2019.