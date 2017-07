Ortigoza admitió que la oferta de Rosario Central lo seduce

SAN LORENZO

El mediocampista argentino nacionalizado paraguayo Néstor Ortigoza, que se desvinculó ayer de San Lorenzo, sostuvo que “lo seduce jugar en Rosario Central” y desmintió que lo hayan llamado de Boca Juniors.

“Central me seduce, es un club grande, siempre juega con cancha llena, hablé con (Mauro) Cetto. Ellos están hablando con mi hermano”, afirmó Ortigoza en diálogo con TyC Sports.

“Yo no soy Messi, escucho ofertas, pero de Boca no me llamaron. Estaba bárbaro en San Lorenzo, es un club al que quiero mucho. Si me llaman de nuevo no sé qué haría”, agregó.

Ortigoza, de 32 años, descartó irse al fútbol de Arabia Saudita, más allá de que habló con Ramón Díaz.

“Hay que preguntarle a (Matías) Lammens por qué me voy de San Lorenzo. Esta semana definiré dónde voy a jugar, lo más concreto es la oferta de Central”. finalizó.

Llega Salazar

Víctor Salazar dio uno de los últimos pasos que le faltaba para convertirse en la segunda incorporación de San Lorenzo. Ayer, el marcador fue sometido a la revisión médica pertinente en el Centro Rossi y, así, confirmó su salida de Rosario Central para sumarse al plantel que comanda Diego Aguirre. El Ciclón y el elenco rosarino ya habían llegaron a un acuerdo económico y, en efecto, el jugador se convirtió en el flamante refuerzo. Desde el Canalla aceptaron el millón 800.000 dólares por el 80% del pase del tucumano (más la condición de pagar 400.000 verdes más si el defensor no es vendido antes de 2019) y, ahora, el conjunto de Boedo tiene asegurado casi en su totalidad al lateral. Así, la chance de que Salazar esté ante Emelec el próximo jueves por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores pasó a ser una opción más que viable para el entrenador azulgrana.