Afirmaron que no están en duda las sedes mundialistas

FIFA

La secretaria general de la Fifa, la senegalesa Fatma Samoura, aseguró que las sedes de los Mundiales de Rusia 2018 y Qatar 2022 "no están en duda", ya que no hay pruebas concluyentes en el "informe García". Samoura además agregó que la Fifa “está satisfecha con la decisión de la Comisión de Etica de hacer público el contenido íntegro del informe presentado en 2014 por Michael García, ex investigador jefe del ente rector del fútbol mundial.

Conmebol

Los clubes que participan en las Copas Libertadores y Sudamericana podrán inscribir nuevos jugadores hasta 48 horas antes de los partidos de vuelta, de acuerdo a la resolución de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol).



Los clubes podrán inscribir hasta seis nuevos futbolistas en los octavos de final de la Libertadores. Los octavos arrancan en la primera semana de julio.



La misma facultad tendrán los clubes en la segunda fase de la Copa Sudamericana, que comenzó el martes último.