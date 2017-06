Se juega la última fecha del Torneo Apertura

FÚTBOL LOCAL

A partir del sábado comenzará a jugarse la última fecha del Torneo Apertura 2017, que organiza la Liga Deportiva del Oeste. El domingo pasado, Jorge Newbery le ganó a Rivadavia de Junín y con esa victoria el Aviador se transformó en el nuevo campeón del certamen, adjudicándose la Copa "Horacio ´Taqueta´ Barrionuevo".



Cumpliendo el cronograma de 13 fechas, este sábado, a las 15.30, Defensa Argentina recibirá en su cancha a Jorge Newbery; e Independiente de Junín hará lo propio con Villa Belgrano.



El domingo, también a las 15.30, el último capítulo se completará con los siguientes encuentros: Rivadavia de Junín vs. Deportivo Baigorrita; Rivadavia de Lincoln vs. Origone Fútbol Club; Mariano Moreno vs. Ambos Mundos; y BAP vs. River Plate.



Por otra parte, el torneo de divisiones inferiores también se completará bajo el siguiente cronograma:

SÁBADO 1

Defensa vs. Newbery

Predécima: 10.30

Novena: 11.30

Séptima: 12.30

Quinta: 13.45

Rivadavia (J) vs. Baigorrita

Décima: 12.30

Octava: 13.30

Sexta: 14.30

Cuarta: 15.45

Rivadavia (L) vs. Origone

Décima: 12.30

Sexta: 13.30

Cuarta: 14.45

Independiente vs. Villa

Predécima: 10.30

Novena: 11.30

Séptima: 12.30

Quinta: 13.45

Moreno vs. A. Mundos

Décima: 12.30

Octava: 13.30

Sexta: 14.30

Cuarta: 15.45

BAP vs. River

Décima: 12.30

Octava: 13.30

Sexta: 14.30

Cuarta: 15.45

DOMINGO 2

Defensa vs. Newbery

Décima: 12.30

Octava: 13.30

Sexta: 14.30

Cuarta: 15.45

Rivadavia (J) vs. Baigorrita

Novena: 12.30

Quinta: 13.45

Rivadavia (L) vs. Origone

Novena: 12.30

Quinta: 13.45

Independiente vs. Villa

Décima: 12.30

Octava: 13.30

Sexta: 14.30

Cuarta: 15.45



Moreno vs. A. Mundos

Predécima: 10.30

Novena: 11.30

Séptima: 12.30

Quinta: 13.45

BAP vs. River

Predécima: 10.30

Novena: 11.30

Séptima: 12.30

Quinta: 13.45

Cabe recordar que en inferiores no presentan categorías: Origone en predécima, séptima y octava; y Baigorrita en predécima y séptima.