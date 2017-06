La décima fecha del Apertura arranca hoy con el choque entre Independiente y River

FÚTBOL LOCAL

Independiente de Junín recibe esta tarde a River Plate en lo que será el partido inaugural de la décima fecha del Torneo Apertura 2017 que organiza la Liga Deportiva del Oeste y que en esta edición tiene en juego la Copa "Horacio Oscar ´Taqueta´ Barrionuevo".

De cara al choque de hoy, que comienza a las 15.30 y que tendrá el arbitraje de Gonzalo Núñez, el Rojo de Junín llega motivadísimo ya que viene de ganar el clásico de barrio frente a Ambos Mundos. Pero enfrente estará La Loba, ese equipo del entrenador Oreste López que, pese a estar teniendo un campeonato irregular, siempre se transforma en un rival complicado.

El décimo capítulo que arranca hoy tendrá un gran desenlace, porque faltando cuatro fechas para el final el torneo tiene varios candidatos. Por ahora, el puntero en soledad es Jorge Newbery, que mañana defenderá ese liderazgo en su estadio, frente a Villa Belgrano.

En resumen, la décima fecha que arranca hoy se completará mañana con cinco partidos. Siempre a partir de las 15.30, jugarán: Deportivo Baigorrita vs. Mariano Moreno; Origone Fútbol Club de Agustín Roca vs. B.A.P.; Sarmiento vs. Rivadavia de Lincoln (Cancha de River); y Defensa Argentina vs. Rivadavia de Junín. Tendrá jornada libre: Ambos Mundos.



Los suspendidos en primera división

Durante la semana el Tribunal de Disciplina emitió el siguiente fallo: en primera división, Maximiliano Espíndola (Defensa Argentina) fue suspendido por tres fechas; Juan Daglio (Defensa Argentina) se perderá un partido; y también con una fecha fue sancionado Gonzalo Alonso (Mariano Moreno).

También en primera, por haber alcanzado el límite de las cuatro amarillas, no jugarán esta décima fecha los siguientes futbolistas: Leandro Martingorena (B.A.P), Ezequiel Sartori (B.A.P) y Emmanuel López (Independiente).

También hoy inicia el torneo de inferiores

Hoy

Independiente (J) vs. River

Predécima: 10.30

Novena: 11.30

Séptima: 12.30

Quinta: 13.45

Origone vs. BAP

Décima: 12.30

Sexta: 13.30

Baigorrita vs. Moreno

Décima: 12.30

Octava: 13.30

Sexta: 14.30

Cuarta: 15.45

J. Newbery vs. Villa

Décima: 12.30

Octava: 13.30

Sexta: 14.30

Cuarta: 15.45

Sarmiento vs. Rivadavia (L)

(Cancha: River)

Décima: 12.30

Octava: 13.30

Sexta: 14.30

Cuarta: 15.45

Defensa vs. Rivadavia (J)

Décima: 12.30

Octava: 13.30

Sexta: 14.30

Cuarta: 15.45

Mañana

Independiente (J) vs. River

Décima: 12.30

Octava: 13.30

Sexta: 14.30

Cuarta: 15.45

Origone vs. BAP

Novena: 12.30

Quinta: 13.45

Baigorrita vs. Moreno

Novena: 12.30

Quinta: 13.45

J. Newbery vs. Villa

Predécima: 10.30

Novena: 11.30

Séptima: 12.30

Quinta: 13.45

Sarmiento vs. Rivadavia (L)

(Cancha: River)

Predécima: 10.30

Novena: 11.30

Séptima: 12.30

Quinta: 13.45

Defensa vs. Rivadavia (J)

Predécima: 10.30

Novena: 11.30

Séptima: 12.30

Quinta: 13.45

Cabe recordar que no presentan categorías: Origone en predécima, séptima y octava; y Baigorrita en predécima y séptima.