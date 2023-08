Alejandra "Locomotora" Oliveras dijo que "El boxeo no me dio un peso"

La boxeadora Alejandra "Locomotora" Oliveras, séxtuple campeona mundial que supo estar radicada y entrenando en nuestra ciudad, explicó que el boxeo no le dejó dinero en su carrera por la diferencia entre los hombres y las mujeres al sostener que una campeona en ese deporte "no gana nada".

"El boxeo no me dio un peso, desde el primero hasta el sexto título mundial. La mujer no gana una mierda, pasa lo mismo que en el fútbol y en todos los deportes. La campeona mundial en boxeo no gana nada. Lo que me dio fue exposición para hacer otras cosas como mi gimnasio y dar charlas motivacionales", apuntó la deportista en TyC Sports.

"En el boxeo somos atletas, es un deporte con reglamento y es un deporte que da espectáculo. En mi caso siempre me entrené con los hombres", continuó.

Sufrió violencia de género

Oliveras, conocida por sus declaraciones excéntricas, con respuestas poco frecuentes y un humor particular, se tomó un minuto para reflexionar sobre el pasado y contó: "Me inicié en el boxeo después de sufrir violencia de género en mi vida, un día (su pareja) le pegó al bebé con 10 días y esa vez dije 'basta'. Ahí mismo fui y arranqué a entrenarme con boxeo".

"Y también la pobreza fue un motor porque la universidad me quedaba a 100 kilómetros. Me jugué un sueño, quería ser Tyson", añadió y acotó: "Mi ídolo boxístico es Mike Tyson, te mataba de una piña. En el peso pesado no hay límite y el tipo volteaba boxeadores más altos y más pesados".

Además, Oliveras recordó cuando le ganó a la mexicana Jackie Nava, integrante del hall de la fama, y detalló que le ganó con la mano derecha fracturada de "tanto pegarle en la cabeza" y la noqueó con la mano izquierda luego de un cross. El 20 de mayo de 2006 se consagró campeona mundial peso súper gallo de la WBC en Tijuana, México.