Alberto Melián desistió de combatir con el juninense Héctor Andrés Sosa

Mucha expectativa había generado en el ambiente boxístico nacional la pelea que iban a disputar el campeón sudamericano de los súper gallos, el juninense Héctor Andrés Sosa, y su desafiante, el cordobés Alberto Melián.

El retador, doble representante olímpico de la Argentina y actual campeón intercontinental se bajó de su desafío frente al monarca sudamericano, luego de que se licitara la pelea, en la cual la "Maquinita" Sosa iba a exponer su diadema.

"Impacto" Melián ahora le apunta a la disputa del título argentino, luego de que el pleito ante Sosa ya había llegado a la licitación oficial, por lo que al menos por el momento, la pelea no se llevará adelante.

El combate representaba uno de los cruces más atractivos que pueden llevarse a cabo en el plano nacional, ya que Melián (perdió dos veces y ganó 9 peleas, cinco por nocaut), como N°1 del ranking nacional súper gallo, desafió por su título al invicto Sosa (triunfó en sus once batallas, siete por fuera de combate) y quien además de campeón sudamericano, es segundo en el escalafón de la Federación Argentina de Boxeo en esa categoría.

La licitación que quedó sin efecto

El pasado 19 de mayo, las promotoras Sampson Boxing, de Sampson Lewkowicz, y Tello Box, de Carlos Tello, se quedaron con la licitación al ofertar un monto de 820 mil pesos, cifra con la cual superaron a la otra oferente, Argentina Boxing Promotions, de Mario Margossian, con 535 mil pesos.

Así, todo estaba encaminado para el enfrentamiento entre dos púgiles en un gran momento y que, de acuerdo a los ganadores de la puja, se llevaría a cabo en un plazo no mayor a 45 días, tal como establece el reglamento de la FAB.

Sorprendió la decisión de Melián, actual campeón intercontinental pluma y Fedebol súper gallo de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), además de N° 15 del ranking mundial súper gallo AMB.

Incluso, la relación entre las empresas promotoras es más que buena. En los últimos años, la unión entre Margossian y Lewkowicz-Tello ha posibilitado importantes cruces con púgiles de cada promotora, como no venía sucediendo en nuestro país, y que enaltecieron los eventos televisados por TyC Sports y TyC Sports Play.

Según marca el reglamento de la FAB, Melián está en su derecho a negarse a la disputa de la corona, aunque ello conlleva consecuencias. Lógicamente, pierde automáticamente la homologación del desafío, y estará impedido de desafiar por el cinturón sudamericano durante seis meses.

Ahora, Melián le apunta a la disputa del título argentino súper gallo. Es que como máximo clasificado en el ránking de los 55,338 kilos, también había desafiado al campeón, Ernesto Franzolini (dos empates, once derrotas y doce triunfos, solo uno por nocaut), pugilista bonaerense ante quien Sosa había ganado la corona continental que estaba por entonces vacante.

Si las partes se ponen de acuerdo, el combate por el cinturón nacional podrá llevarse a cabo. De lo contrario, para ello se realizará una nueva licitación, para determinar quién promoverá la contienda, mientras que por el sudamericano, Sosa deberá seguir esperando,mientras sigue entrenando.

Lo hace en Coronel Brandsen (Buenos Aires),a las órdenes del excampeón mundial Juan Martín "Látigo" Coggi y del profesor juninense Ariel Castillo en la preparación física, al igual que del otro juninense que allí entrena, el actual campeón argentino Juan Nicolás, "El Titán", de León.

El pasado fin de semana, De León, Castillo y Sosa estuvieron en nuestra ciudad compartiendo dos días de descanso y el fin de semana junto a sus familiares, amigos y allegados, y ya ayer volvieron a entrenar nuevamente en el gimnasio que Coggi regentea en Brandsen.

De León, monarca nacional de los livianos, tiene pelea pactada ante Claudio Daneff, número dos del ranking argentino, a quien enfrentaría a finales de este mes o a principios de julio, en escenario aún no confirmado oficialmente.

Recordemos que "El Titán" de León se consagró campeón argentino el 26 de febrero pasado al derrotar por nocaut a José Hugo "El Chinito" Acevedo, en una velada realizada en la ciudad bonaerense de Hurlingham.