Yamil Peralta firmó un nuevo contrato con Argentina Boxing

La promotora Argentina Boxing Promotions y el campeón y figura del boxeo argentino, Yamil Peralta, extendieron su vínculo, luego de los éxitos trabajando juntos. El doble olímpico e invicto bonaerense firmó un contrato multianual con la empresa de Mario Margossian, luego de los importantes resultados obtenidos desde que iniciaron el camino conjunto.

Entre ellos, conquistar los títulos argentinos, sudamericano y latino del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) de los cruceros, clasificarse en los ránkings mundiales y afianzarse como uno de los principales referentes del boxeo argentino y de las pantallas de TyC Sports y de TyC Sports Play.

Consolidado como el mejor peso crucero del país y de la región, Peralta (9 peleas, todas ganadas, con cuatro por nocaut) se encuentra en el momento más destacado de su carrera. A los 29 años, el doble representante olímpico en Londres 2012 y Río de Janeiro 2016, ocupa el puesto N° 15 del ránking mundial crucero CMB y va por más.

Peralta comenzó a trabajar con la compañía liderada por Mario Margossian cuando apenas contaba con dos combates profesionales. A partir de allí, solo conoció la victoria. Y en menos de dos años -uno de ellos con pandemia-, acumuló tres cinturones, y dio el salto que su carrera estaba esperando.

En su primera pelea, destronó al puntano Marcos Aumada (vencedor antes de ello del juninense Pablo Oscar Natalio "Pokemón" Farías) de la corona latina CMB en fallo unánime en una dominante actuación el 11 de mayo de 2019.

Luego de defender el cetro sobre Aumada en la revancha, noqueó al cordobés Darío Balmaceda en nueve asaltos y le arrebató la faja sudamericana. Tras defenderla sobre los bonaerenses Darío Karalitzky y Gustavo Schmitt, quería más.

Por eso, volvió a desafiar a Balmaceda y el 12 de marzo último lo destruyó por nocaut en el sexto round para destronarlo del cinturón argentino, en su más saliente actuación. Ahora, le apunta a mucho más.

Conceptos de Yamil Peralta y de Margossian

“Le agradezco de corazón a Mario Margossian y a todos los que forman parte de Argentina Boxing Promotions, por la confianza que tienen en mí. Estoy muy contento con el equipo que se formó. Me cumplieron con todo lo que me prometieron y más”, dijo Peralta.

Agregó que “Desde que empezamos, tuve muchísima continuidad, incluso en épocas tan difíciles como las que estamos. Es más, me puso muy feliz cuando me dijeron que yo sería el encargado de estelarizar la primera velada post pandemia, con la que regresó el boxeo. Esa confianza que me muestran día a día no tiene precio”, remarcó.

Y fue más allá. “Después de ganar los títulos latino y sudamericano, le pedí a Mario que hiciera todo para ir por el argentino. Sabía que no era sencillo, pero me cumplió. Hoy puedo decir que tengo los tres cinturones. Por eso, sé que es la empresa indicada para llevarme a mi sueño máximo. Juntos, vamos a llegar al título mundial”, culminó.

A su vez, el titular de Argentina Boxing Promotions manifestó sus sensaciones. “Yamil es un gran boxeador y además una gran persona. Iniciamos un camino juntos hace dos años, pero parece que hiciera mucho más. Todos conocemos perfectamente sus condiciones. Y si sigue trabajando como lo está haciendo, no tiene techo”, consideró Mario Margossian.

“Si bien Yamil ya conquistó tres títulos, su nivel continúa evolucionando. Esa evolución constante es lo que más ilusiona. A su boxeo técnico, pensante y veloz, le agregó una agresividad muy importante. Por eso no sorprende que haya noqueado en tres de sus últimas cuatro peleas. Y estoy seguro que va a seguir creciendo mucho más”, añadió el promotor.

Finalizó diciendo que “ Yamil va a pelear antes de fin de mes, como siempre televisado por TyC Sports. Y después, tenemos grandes planes para él. Poco a poco los iremos dando a conocer. Como con todos nuestros boxeadores, haremos hasta lo imposible para que cumpla sus sueños. Hasta lo máximo, no paramos”, completó Mario Margossian.