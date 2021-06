César Barrionuevo va a retornar en Houston, ante un invicto uzbeko

El boxeador argentino César Miguel Barrionuevo combatirá el sábado 19 de junio en Houston, Texas, luego de dos años de inactividad, y su rival será el invicto uzbeko Kudratillo Abdukakhorov.

Barrionuevo no pelea desde el 12 de abril de 2019, cuando en el Polideportivo Fray Mamerto Esqiú noqueó en un round al bonaerense Juan Eleuterio Lencina.

El pugilista catamarqueño está entrenando en el municipio de Valle Viejo, lindero a la capital, San Fernando del Valle de Catamarca, y para el combate en el Toyota Center de Houston tendrá en su rincón a Darío Fernández, ex integrante del equipo que entrenaba a Lucas Martín "La Máquina" Matthysse en Junín, bajo la batuta del pintense Luis Dionisio "Cuty" Barrera.

Barrionuevo, de 32 años, ex campeón argentino y latino welter, tiene un historial de 35 triunfos (25 por nocaut), 4 derrotas, 2 empates y 1 sin decisión, en tanto que Abdukakorov, de 27 años y residente en Kuala Lumpur, Malasia, ostenta un palmarés de 18 victorias (10 antes de lo pactado), sin empates ni derrotas.