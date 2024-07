Los Esports también tendrán sus Juegos Olímpicos: en 2025 será la primera edición

VOTACIÓN UNÁNIME DEL COMITÉ OLÍMPICO INTERNACIONAL

Se definieron tres categorías de deportes electrónicos: físicos, simulados y tradicionales. Pero no se especificó claramente qué exigencias tendrá cada una. Los críticos no consideran “deportes” a los videojuegos , pero finalmente primó el criterio contrario. Una rarerza: la sede será la misma por los próximos 12 años y no se sabe si se realizarán cada 2 o 4 años.