Amateurs juninenses pelean esta noche en Sancti Spiritu

Cuatro pugilistas amateurs que dirige Luis Dionisio “Cuty” Barrera van a presentarse esta noche en una velada a realizarse en la localidad de Sancti Spiritu, población ubicada en el sur de la provincia de Santa Fe.

Bajo la organización de “Loyola Box” de Venado Tuerto, se van a realizar varias contiendas y en cuatro de ellas estarán los dirigidos por Barrera, ante rivales de la zona.

Alexis Gómez, de la localidad bonaerense de Carlos Pellegrini y radicado aquí, enfrentará al rufinense Borda en una de las peleas estelares de la cartelera de esta noche.

También subirán al cuadrilátero el juninense Ulises “Huesito” Boledi, Maximiliano Rojas y René Krivocapich (de Rafael Obligado y quien practica en Junín), completando el “poker” de pupilos de “Cuty” Barrera en Sancti Spiritu.

Velada en Huracán

El clásico escenario porteño, el Club Huracán de Parque de los Patricios, se viste de gala. En conmemoración del nacimiento de su ídolo Oscar “Ringo” Bonavena, una gran cartelera en su honor con atrapantes duelos y los nuevos representantes del club, estelarizará el “Homenaje de Gloria”.

El campeón latino mediano de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), el invicto entrerriano Marcelo “El Terrible” Cóceres, se enfrentará mañana sábado al férreo porteño Germán “El Martillo” Peralta, en disputa del título sudamericano mediano interino, en el combate estelar de la velada, que será transmitida en vivo a través de TyC Sports.

En un duelo que se espera vibrante, Cóceres (27 ganadas, con cinco nocauts y un empate), actual Nº 11 del ranking mundial mediano OMB y Nº 1 del escalafón nacional mediano, además de ex campeón latino superwelter de la Federación Internacional de Boxeo (FIB) y mediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), se medirá con Peralta (7-5-5).

Apuntado como una gran figura nacional, Cóceres, nacido en Villaguay hace 28 años, y radicado en San Jorge, Santa Fe, conquistó el cetro latino FIB, que retuvo sobre los brasileños Adonisio Reges y Claudinei Lacerda, los bonaerenses Mateo Verón y César Vélez y el rosarino Sebastián Luján, tras superar al santiagueño Guillermo Paz y el bonaerense Abel Adriel, el 18 de mayo destruir al chileno Mirko Manquecoy en dos rounds y hacerse del cinto latino CMB en Villaguay, dominó a Zárate en fallo unánime y conquistó el cetro OMB, para luego castigar a Eliasquevici, Silva y De Jesús, esperando su gran chance.

Enfrente tendrá a Peralta, porteño de 29 años residente en Florencio Varela, Buenos Aires, quien tras igualar con Polanco dejó sin invicto al juninense Farías en Junín, cayó por puntos con el santafesino Emiliano Pucheta y el invicto ruso Sergei Shigashev en Ekaterimburgo, Rusia, hasta que doblegó a Reynoso y cayó en semifinales del torneo con Sánchez.

Más allá del duelo titular, una atractiva programación completa la cartelera. En un interesante combate de semifondo, el invicto bonaerense Nicolás “El Elegante” Andino (11-0, 1 KO) se enfrentará al salteño Gustavo “Peluquín” Reales (6-5, 3 KOs), en un enfrentamiento enmarcado en la categoría superligero y a la distancia de seis asaltos.

El estilista Andino, nacido en Florida hace 24 años y radicado en Villa Caraza, Nº 8 del ranking argentino superligero, se las verá con Reales, de 27 años, que dejará sin invicto al tucumano José López y al chileno Marcial Carrión -por nocaut en Chile-, exigiera por diez asaltos al imbatido santiagueño Hugo Roldán y viene del 17 de mayo último caer en ajustado fallo ante el correntino Ramón Sena en La Banda, Santiago del Estero.

Por otra parte, en el principal combate complementario, en duelo revancha, el noqueador neuquino Damián “Chiva” Rojas (9-2, 8 KOs), Nº 6 del ranking argentino superpluma, se medirá al salteño Daniel “Zurdo” Sosa (5-3, 1 KO), en categoría superpluma, a seis rounds, luego de que el pasado 26 de agosto tras un choque accidental de cabezas, propiciado por el salteño, el árbitro viera vencedor a Sosa por nocaut técnico en el cuarto giro en Buenos Aires.

En otra atracción de la noche encuadrada en la división gallo, la ex integrante de la selección argentina amateur, la cordobesa radicada en la ciudad de Buenos Aires, Florencia “La Cordo” Juárez (5-0, 1 KO), Nº 3 del ranking argentino gallo, chocará contra la porteña residente en Río Cuarto, Córdoba, Carla “Muñeca” Merino (1-0), Nº 10 del escalafón nacional supermosca y ex monarca nacional y provincial amateur, a cuatro capítulos.

Finalmente, la velada se completa con la contienda entre el porteño Federico “Pumba” Grandone (4-0, 2 KOs) ante el bonaerense Gustavo “El Volcán” Schmitt (4-10), en peso crucero, a cuatro episodios.

La noche servirá como homenaje al máximo ídolo de la institución, Oscar “Ringo” Bonavena, en conmemoración de los 77 años de su nacimiento -que se cumplirá el 25 de septiembre-, con una doble ceremonia que incluirá el festejo por los diez años de la reinauguración de Boxeo Huracán y el gimnasio que lleva su nombre.