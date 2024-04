Mario Néstor Arano: “Desde mi pasión pude hacer una profesión”

Es uno de los responsables contemporáneos del desarrollo del boxeo en Junín. En parte, porque Mario Arano comprendió tempranamente que otorgarle visibilidad al deporte del interior era la clave del éxito.

Oriundo de General Pinto, Arano llegó a Junín para ganarse un lugar destacado en el mundo del boxeo y los negocios. Pese a la alternancia entre aviones y hoteles, propios de los gajes de su oficio, se puede afirmar que es un juninense por adopción, ya que, es donde se radicó y vivió casi toda su vida.

Los números lo demuestran como así también los reconocimientos internacionales: en los años 2000 y 2003 la Organización Mundial de Boxeo (OMB) lo destacó como el “Promotor Latino”.

Para la empresa Arano-Box han peleado los boxeadores más destacados de las dos últimas décadas, como Jorge "Locomotora" Castro, Jorge "La Hiena" Barrios, Pablo Chacón, Marcela "La Tigresa" Acuña, Juan Carlos Reveco, Mónica "La Gata" Acosta, Lucas Matthysse, entre otros.

Infancia

Al hablar de su juventud, Arano, resaltó su origen de la localidad de General Pinto y consideró: “Tuve una infancia dura porque fui hijo de padres separados. Tenía 13 años cuando mis padres se divorciaron. Con Rubén (hermano) tenemos 4 años de diferencia y cada uno hizo su camino”.

Precisamente, sus estudios escolares los realizó en Pinto y, además, tempranamente, dio sus primeros pasos laborales. “Estoy orgulloso de mis principios. Trabajo desde los 11 años. Empecé en el Club Pintense como lavacopas. Yo, en verdad, era hincha fanático de Deportivo, habiendo jugado hasta la Primera”.

Acerca del seno familiar comentó: “Mi mamá era ama de casa y trabajó como mucama. Por su parte, mi padre falleció joven, ya separado, y era empleado municipal”.

“No aprendí casi nada de mi padre, pero sí aprendí de mi madre y la facultad de la calle. Hice el secundario de noche y hasta ahí llegué. De ahí para arriba no podía hacer más nada porque tenía que trabajar”, siguió y remarcó: “A mi madre le debo todo lo que soy”.

Boxeo

La cultura del trabajo y el descubrimiento de la pasión por el boxeo condujeron a Arano a una interesante fórmula de éxito. Si hubiera que marcar un momento particular en el nacimiento de esto podría señalarse el momento en que tiene su primer contacto con los guantes.

“Practiqué desde los 16 años en la casa de Polo Rodríguez. Me gustaba mucho y mi tío y mis primos-hermanos eran boxeadores. Hice pocas peleas amateurs y, como no me fue nada bien, decidí dedicarme a las promociones”, compartió.

"Los comienzos fueron duros hasta que esta actividad se hiciera sustentable. Empezamos a hacer mucho boxeo amateur y algunas profesionales. Aparece el ´Cuti´ Barrera y empezamos a trabajar duro: hicimos exhibiciones en Pintense, los medios iban a cubrir, empezamos a mirar y ´Cuti´ tenía mucha convocatoria", contextualizó.

En tal sentido, en torno a su primera experiencia en nuestra ciudad, señaló: “Mi amigo Tamburini y el “Pollo” Griselli, que fue el primero que me trajo al Ciclista, hicimos una velada y asistieron alrededor de mil personas”.

Cuando Arano hace referencia a la figura de “Cuti” está hablando de Luis Dionisio Barrera, exboxeador y entrenador nacido en Pinto que llegó a coronarse campeón sudamericano welter en el club Los Indios de Junín, en 1991, y al día de hoy siguen trabajando mancomunadamente.

Sobre el surgimiento de Arano-Box recordó: “Empezamos a trabajar cada vez más duro y Mársico nos llevó al Club Los Indios y tuvimos la suerte de comprar nuestro gimnasio”.

Y continuó: “Conseguimos un canal y representamos a grandes figuras como Barrios, ´Locomotora´ Castro, Marcela Acuña. Fuimos responsables de que la mujer haya peleado en la FAB y habilitar el boxeo femenino a nivel nacional”.

“Para que pudiera pelear (Marcela) Acuña por Canal 9 tuvimos que traer una americana porque no había mexicana, colombiana, ni otra nacionalidad”, resaltó sobre el desarrollo de la disciplina femenina.

Acerca de la visión de Arano-Box como empresa contó: “Intentamos federalizar el boxeo argentino: antes era solo el Luna Park y trabajamos por todo el país: Los Toldos, Arenales, Vedia, Pinto, Junín. Fue nuestro reducto para crecer profesionalmente”.

Sin embargo, al abordar la génesis de la empresa, Arano expresó: “Desde mi pasión hice una profesión y después monté una empresa. Mi profesión es ser promotor de boxeo y eso no se estudia, no hay alguna facultad que te haga ser promotor de televisión o de boxeo”.

“Uno se hace desde abajo y desde la cancha. Siempre agradezco a Junín que me dio todo: llegué en colectivo y me alquilé un departamento en el Foetra. Después de eso, salió lo que salió. Trabajé y trabajo 20 horas por día”, desarrolló.

Abordando su lado emocional, al detallar lo que representa el boxeo para él, Arano, describió que “es una pasión inigualable con cualquier otra actividad. Es muy difícil salir cuando uno entra. Toda persona que intenta entrar en el boxeo para hacer un negocio o bajar de peso es difícil que salga. Hace más de 40 años que hago boxeo y no pensé en irme”.

“Soy una agradecido de esta hermosa ciudad que me ha dado todo: conocer el mundo y todo lo que tengo profesionalmente. Demostramos que desde el interior también se puede”, remató.

Visión de Junín

Del amateurismo al profesionalismo. De Junín al mundo. De Luis Firpo, pasando por Matthysse, a Andrés Sosa. En tal perspectiva sociológica, nuestra ciudad se ha constituido como la gran base boxística para el desarrollo de Arano-Box en todo el mundo.

En lo que hace al desarrollo urbano local, Arano, expresó: “Junín está totalmente reconocida por todo el país, la nombrás en cualquier lugar y todo el mundo quiere venir. Óscar de la Hoya me dijo que quería venir a conocer la ciudad y vino a comer un asado a mi casa”.

Como parte de su posición estratégica a nivel nacional, valoró que “es una ciudad que está a 250 kilómetros de Buenos Aires. De hecho, la era de la comunicación cambió el sistema de trabajo de todo el mundo”.

Asimismo, como parte constitutiva del paso del tiempo, se puede citar la empresa que montó y que posibilitó tal reconocimiento internacional. “Junín me ha dado prestigio como posicionarme en el mundo. Le quiero devolver todo lo que me dio a mi modo de hacer las cosas, es decir, promocionando el boxeo”.

“Cada vez que hacemos un evento acá perdemos dinero, pero lo importante es que no se pierde la actividad central, y si podemos tener dos pantallas premium, como TNT Sport y Space, quiero que la gente lo mire. Sin embargo, eso quiero devolverle a Junín: la manera que yo sé hacer estos eventos”, ponderó.

Cierre

Al hacer un balance sobre su trayectoria personal expuso: “Soy una persona que no tengo enemigos y no salgo. Participo de algunas fiestas o encuentros sociales junto a mi esposa, la escribana Nilda Rosa. Me quedo mucho entre casa”.

Siguiendo con su definición añadió: “Me siento reconocido por la gente cuando camino por la calle. No soy un tipo de hablar mucho, de sacarme fotos, no me gustan las notas. Soy un trabajador común y logramos ser profesionales en la actividad”.

“He tenido propuestas para quedarme en Alemania, Estados Unidos Francia o Panamá”, indicó y remató: “Soy más argentino que el dulce de leche. Lo primero es lo primero diría el paisano”.

Volviendo a su análisis manifestó: “Estoy orgulloso de mi infancia. La gente cuando viene del piso de tierra, como digo yo siempre, valora cada una de las cosas que va obteniendo y logrando. Este trayecto mío fue muy largo, ya que, hace 37 años que trabajo en la televisión”.

“Llegué a lugares que eran impensables de llegar y que escuchaba por la radio. Nos llena de satisfacción: hablo en plural porque soy la cabeza, pero, en verdad, es todo un equipo de trabajo quienes hacen a Arano-Box Producciones SRL”, evaluó.

Y continuó: “En el mundo conocen a la empresa, pero no por mí, sino por los peleadores que son los verdaderos dueños de este negocio. No es que hago boxeo por beneficencia; es un negocio y se hace para intentar ganar dinero como cualquier empresa del mundo. Hemos logrado el objetivo de estar en los primeros planos y eso no tiene precio”.

Finalmente, fiel a sus humildes raíces, Arano fue más allá de lo económico con su mirada y comentó el lado humano, la parte vincular de las personas. “Tener el contacto del presidente de la OMB, AMB, CMB o de la FIB y que nos atiendan el teléfono: te pueden decir que sí o que no, pero te atienden. Soy bien recibido cualquier persona del ambiente del boxeo”, concluyó.