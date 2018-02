Manny Pacquiao quiere pelear sí o sí con Lucas Matthysse

Manny Pacquiao ya tiene su opción preferida para volver en la primera mitad del año, y el argentino Lucas Martín Matthysse, actual campeón welter de la Asociación Mundial de Boxeo, fue mencionado por el multicampeón filipino, quien volvería a combatir en el mes de abril en territorio estadounidense.

El Manila Bulletin reportó que el “Pacman” filipino, de 39 años, mencionó a la “Máquina” Matthysse, de 35, como el preferido por él y por sus fanáticos, y confirmó su vuelta al ensogado para la primera mitad del 2018, después de haber perdido el cetro welter de la Organización Mundial de Boxeo ante el australiano Jeff Horn el 2 de julio pasado, en la primera de muchas funciones que Top Rank ha llevado a la pantalla de ESPN en este nuevo acuerdo multianual.

Matthysse, quien estuvo radicado en nuestra ciudad durante más de una década, es un peleador que ha estado combatiendo con Golden Boy Promotions y transmisión de HBO. Sin embargo, sería una buena oportunidad para él enfrentar a Pacquiao, uno de los pocos peleadores con un renombre internacional en la actualidad en el deporte de los puños.

“Quiero a Matthysse”, dijo al diario filipino en un espacio en sus actividades políticas. “Esa es la pelea que quiero y que a los fans también les agradaría”, añadió Pacquiao, quien mencionó abril o mayo como los meses en que regresará al deporte de los puños para disputar su pelea profesional número 69.

Manny, con récord de 59 ganadas, con 38 nocauts, 7 derrotas y dos empates, hace tiempo que no ha mostrado ese instinto asesino que provocó impacto en millones de seguidores a nivel mundial, perdió una de las peleas más importantes de su carrera contra Floyd Mayweather y tiene dos derrotas en sus últimas cuatro salidas al ensogado, contabilizando la polémica caída ante Horn.

Matthysse, con una foja de 39 triunfos (36 antes del límite) y cuatro reveses (todos en Estados Unidos), viene de ganar hace unas semanas el cetro welter regular de la AMB al tailandés Tewa Kiram, a quien noqueó en ocho episodios. De inmediato llamó a los grandes peleadores en la división de las 147 libras, pero no contó con que Pacquiao iba a mencionarlo a él.

Hace unas semanas se mencionó a Mike Alvarado como un rival ya acordado tentativamente para Pacquiao aún sin concretarse su regreso; sin embargo Matthysse cambiaría el panorama, pues es una pelea interesante desde cualquier punto de vista ya sea para ESPN o para HBO.

Por lo pronto, Bob Arum espera la respuesta de Pacquiao para sumarlo a una velada programada para el 14 de abril en sede por designar y en la que tendrían participación Terence Crawford y Jeff Horn por la faja welter AMB; sin embargo, el líder de Top Rank no había adelantado el acuerdo para este duelo aún.

De concretarse esta batalla de experimentados pegadores, Matthysse, de 35 años de edad, estaría exponiendo por primera vez su mundial welter de la AMB, que conquistó el mes pasado en Los Angeles, California ante el mencionado Tewa Kiram.

No hay nada concreto aún entre los representantes de ambos boxeadores, Bob Arum (Pacquiao) y Oscar De La Hoya (Matthysse), pero Arum adelanto que Manny Pacquiao podría ver acción el próximo 14 de abril, en el Madison Square Garden de Nueva York.

Dionicius expondrá la corona mundial

Este sábado desde las 21.30 en el gimnasio municipal “Enrique Mosconi” de Cutral Có, Neuquén, habrá una velada de boxeo internacional, la que contará con televisación en vivo a través de TyC Sports a partir de las 23, para toda Argentina y América.

En el combate estelar de la velada, la campeona mundial supermosca de la Federación Internacional de Boxeo (FIB), la invicta entrerriana Débora “La Gurisa” Dionicius (26 peleas, todas ganadas, seis antes de lo pactado), se enfrentará a la retadora mandatoria, la ex desafiante mundialista japonesa Terumi Nuki (9 triunfos, 6 por la vía rápida, y dos traspiés), actual Nº 1 del ranking mundial supermosca FIB, intentando defender por decimoprimera ocasión su corona.