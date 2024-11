Los Indios se aseguró el tercer puesto y tendrá localía en el play off por un ascenso al Federal

Náutico de San Pedro equivocó el planteo del juego al aceptar el convite de Los Indios de jugar a correr y tirar. Hay que tener espalda para eso. Y Náutico no la tuvo en todo el campeonato, menos anoche. Los Indios se lo comió en dos panchitos. Le metió 23-23-21 en tres cuartos iguales y consecutivos. Chau partido y tercer puesto asegurado.

La rompió el Vasco Arrascaete. Gran partido de Emanuel Martínez Jahns y Joaquín Netto que apareció en el tercer cuarto con tres triplazos lapidarios para Náutico.

Los Indios juega en Villa Constitución, ante Sacachipas, el partido de ida el próximo viernes 29 por el ascenso. La revancha será en el Tomás Corrado los días 6 y 7 de diciembre.

Última fecha

Argentino 60 vs San Martín 68

Comunicaciones 70 vs Colón 75

Estudiantes 119 vs Boca Tigre 64

Náutico 59 vs Los Indios 78

Goleadores

Erbel De Pietro (C) 267

Agustín Acuña (SM) 249

Felipe Sánchez (NSP) 232

Rodrigo Bravo (NSP) 200

Franco Lombardi (SM) 193

Federico Aldama (NSP) 192

Lucas García Cano (AP) 188

Sebastián Calvo (BT) 178

Juan Bruno (ELP) 177

Santino Mitidieri (ELP) 177

Bautista Arrascaete (CLI) 161

Andrés Rolandelli (C) 156

Manuel Canosa (COMU) 153

Michelle Castro (ELP) 148

Joaquín Netto (CLI) 145

Matías Colliard (AP) 145

Stéfano Denicio (C) 143

Denis Bossarelli (C) 142

Santiago García Cano (AP) 139

Santiago Bornic (CLI) 137

Ammiel Márquez (SM) 136

Martín Fabris (ELP) 133