Ciclista Juninense se consagró en U10

Los U10 de Ciclista Juninense se consagraron, este fin de semana, campeones del certamen de la Asociación Juninense de Básquetbol, dando la vuelta en el Coliseo del Boulevard y extendiendo los festejos hasta la propia avenida San Martín, que en ese sector se vio interrumpida por un rato.

Los chicos ganaron el certamen, que se jugó a dos ruedas como local y visitante, de forma invicta.

Por otra parte, Porteño de Chacabuco se encamina al título en U12 y Los Indios, en la categoría U13. Solo restan completarse algunos partidos pendientes.

Resultados

Fecha 26

Cancha Ciclista

U13 Ciclista 34 Vs Sarmiento 45

U12 Ciclista 85 Vs Sarmiento 47

U10 Ciclista 20 Vs Sarmiento 0

Cancha Social

U13 Social 9 Vs Los Indios A 81

U10 Social 20 Vs Los Indios 0

U12 Social 0 Vs Los Indios A 20

Cancha Cavul

U13 Cavul Vs Argentino (no jugaron)

U12 Cavul A 65 Vs Argentino A 77

U10 Cavul 40 Vs Argentino A 51

U12 Cavul B 39 Vs Argentino A 95

Cancha Club Junín

U10 Club Junín 20 Vs Porteño 30

Cancha Los Indios

U12 Los Indios B 54 Vs Porteño A 67

U10 Los Indios Vs Porteño (no jugaron)

U12 Los Indios B 20 Vs Porteño B 0

U13 Los Indios B 71 vs Porteño 56

Cancha El Linqueño

U13 El Linqueño 43 Vs 9 de Julio 61

U10 El Linqueño 0 Vs 9 de Julio 20

U12 El Linqueño 0 Vs 9 de Julio 20

Cancha Alsina

U12 Alsina 89 Vs San Martín 50

U10 Alsina 6 Vs San Martín 34

Libre Argentino B.