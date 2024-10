Ciclista le ganó a Pergamino y lidera en soledad

Ciclista Juninense no dejó dudas anoche en el Coliseo del Boulevard y derrotó con claridad a Pergamino Basket por 78 a 67.

Con estos dos puntos y la caída inesperada de Quilmes en Mar del Plata, el Verdirrojo es el único líder del campeonato.

Ciclista impuso su juego de entrada dominando los cristales con la altura de las “torres gemelas” Centeno-Mosley que capturaron cuanto rebote se le cruzó por el camino y le dieron gol.

Y cuando entró Villa Toro potenció ese trabajo en la pintura y fue un caso sin solución para la gente de Pergamino que ensayó todas las variantes que tuvo a su alcance, pero no pudo dar en la tecla.

Ya en el primer tiempo Ciclista ganaba 45-31, una diferencia tranquilizadora, que amplió en el complemento con más de Centeno y una mano de Di Muccio.

Pergamino hizo el último esfuerzo en el cuarto final, achicó la diferencia con los triples de Benjamín Levato, pero no tenía espacio físico para poder poner en jaque el resultado.

Ciclista lo cerró de acuerdo a los manuales. Pelota adentro de la llave, dobles seguros y caja de empleados.

Hoy por la noche el Verdirrojo sale para Viedma, Río Negro, donde juega recién el martes 22.

Ayer

Lanús 90 vs Rocamora 59

Quilmes (MdP) 83 vs Villa Mitre (Bb) 85

Hoy

21.30 Sp. Suardi vs Colón (Sf)

22 Jujuy Básquet vs Comunicaciones

Mañana

20.30 El Talar vs Gimnasia (Lp)

21 Estudiantes (T) vs Montmartre

22 Independiente (Sde) vs Amancay (Lr).