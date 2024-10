Ciclista Juninense coloca nuevas luminarias

Ciclista Juninense sigue invirtiendo en el Coliseo del Boulevard. Ahora compró nuevas luminarias led para el estadio de cara al inicio de la competencia, prevista para este martes ante Racing de Chivilcoy.

De esta manera la cancha queda acorde a las exigencias vigentes (1.500 lux a 1.5 metros del piso) y apta para la televisación de los encuentros en directo.

Hoy comienza el torneo

El Departamento de Competencias de la ADC dispuso que hoy domingo 13 de octubre sea el salto inicial para la primera etapa de La Liga Argentina “Apertura”, la cual se extenderá hasta el 9 de diciembre. Luego será el turno de la fase de cuadrangulares, donde los clubes se reagruparán en cuadrangulares eliminatorios hasta llegar al Final Four que determinará el campeón del Apertura.

El partido inaugural es en San Salvador de Jujuy. La flamante incorporación al certamen, Jujuy Básquet, recibirá a Independiente BBC de Santiago del Estero a las 21.30, con arbitraje de Nicolás D´Anna y Elías Raboy.

Programa

Hoy

Zona Norte B - Jujuy Básquet vs Independiente BBC

Lunes 14 de octubre

Zona Sur A - Hispano Americano vs Atlético Pilar

Zona Sur A - Lanús vs La Unión de Colón

Zona Norte A - San Isidro de San Francisco vs Colón de Santa Fe

Zona Norte B - Montmartre de Catamarca vs Villa San Martín

Martes 15 de octubre

Zona Sur A - Gimnasa de La Plata vs Tomás de Rocamora

Zona Sur B - Unión de Mar del Plata vs Deportivo Viedma

Zona Sur B - Pico FC vs Pergamino Básquet

Zona Sur B - Ciclista Juninense vs Racing de Chivilcoy

Zona Norte B - Salta Basket vs Independiente BBC

Miércoles 16 de octubre

Zona Sur A - Hispano Americano vs El Talar

Zona Norte A - Sportivo Suardi vs Provincial de Rosario

Zona Norte A - Deportivo Norte vs Barrio Parque

Zona Norte B - Amancay de La Rioja vs Villa San Martín

Jueves 17 de octubre

Zona Sur A - Atlético Pilar vs Racing de Avellaneda

Zona Sur B - Quilmes de Mar del Plata vs Deportivo Viedma

Zona Norte A - Centenario de Venado Tuerto vs Barrio Parque

Viernes 18 de octubre

Zona Sur A - Gimnasia de La Plata vs La Unión de Colón

Zona Sur B - Unión de Mar del Plata vs Villa Mitre de Bahía Blanca

Zona Norte A - San Isidro de San Francisco vs Provincial de Rosario

Zona Norte B - Estudiantes de Tucumán vs Comunicaciones de Mercedes

Zona Norte B - Independiente BBC vs Villa San Martín

Sábado 19 de octubre

Zona Sur A - Racing de Avellaneda vs El Talar

Zona Sur A - Lanús vs Tomás de Rocamora

Zona Sur B - Quilmes de Mar del Plata vs Villa Mitre de Bahía Blanca

Zona Sur B - Ciclista Juninense vs Pergamino Básquet

Zona Norte A - Deportivo Norte vs Rivadavia Básquet

Domingo 20 de octubre

Zona Norte A - Sportivo Suardi vs Colón de Santa Fe

Zona Norte B - Salta Basket vs Comunicaciones de Mercedes

Lunes 21 de octubre

Zona Sur A - El Talar vs Gimnasia de La Plata

Zona Norte B - Estudiantes de Tucumán vs Montmartre de Catamarca

Zona Norte B - Independiente BBC vs Amancay de La Rioja

Martes 22 de octubre

Zona Sur A - Atlético Pilar vs Lanús

Zona Sur B - Villa Mitre de Bahía Blanca vs Pico FC

Zona Sur B - Deportivo Viedma vs Ciclista Juninense

Zona Norte A - Colón de Santa Fe vs Deportivo Norte

Zona Norte B - Jujuy Básquet vs Comunicaciones de Mercedes

Miércoles 23 de octubre

Zona Sur A - El Talar vs Hispano Americano

Zona Sur A - Tomás de Rocamora vs La Unión de Colón

Zona Sur B - Unión de Mar del Plata vs Quilmes de Mar del Plata

Zona Sur B - Pergamino Básquet vs Racing de Chivilcoy

Zona Norte A - Provincial de Rosario vs Centenario de Venado Tuerto

Zona Norte B - Estudiantes de Tucumán vs Amancay de La Rioja

Zona Norte B - Independiente BBC vs Montmartre de Catamarca

Jueves 24 de octubre

Zona Sur B - Villa Mitre vs Ciclista Juninense

Zona Sur B - Deportivo Viedma vs Pico FC

Zona Norte A - San Isidro de San Francisco vs Rivadavia Básquet

Viernes 25 de octubre

Zona Sur A - Gimnasa de La Plata vs Hispano Americano

Zona Norte A - Colón de Santa Fe vs Centenario de Venado Tuerto

Sábado 26 de octubre

Zona Sur A - La Unión de Colón vs El Talar

Zona Norte A - Barrio Parque vs Rivadavia Básquet

Zona Norte B - Montmartre de Catamarca vs Jujuy Básquet

Zona Norte B - Amancay de La Rioja vs Salta Basket

Domingo 27 de octubre

Zona Sur A - Lanús vs Hispano Americano

Zona Sur B - Pico FC vs Unión de Mar del Plata

Zona Sur B - Ciclista Juninense vs Unión de Mar del Plata

Zona Sur B - Pergamino Básquet vs Deportivo Viedma

Zona Sur B - Racing de Chivilcoy vs Villa Mitre de Bahía Blanca

Zona Norte B - Villa San Martín vs Independiente BBC

Zona Norte B - Comunicaciones de Mercedes vs Estudiantes de Tucumán.