Los Indios ganó el triangular en forma invicta

Los Indios logró la clasificación a la siguiente fase de la Liga Federal de Básquet U13 al ganar en forma invicta el triangular que se jugó este fin de semana en el estadio Tomás Corrado.

Los chicos Canarios golearon ayer a Alumni de Casilda por 99 a 53 y dieron la vuelta.

Además, en horas de la mañana, Náutico Sportivo Avellaneda de Rosario logró clasificar, junto con Los Indios, al derrotar a Alumni de Casilda 80-77 y alcanzar la segunda colocación de la tabla posicional.

Resultados

Los Indios 85 vs Náutico 56

Náutico 80 vs Alumni de Casilda 77

Los Indios 99 vs Alumni de Casilda 53