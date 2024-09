Jugaron la vigesimoprimera fecha del campeonato

Continúa a plena marcha el campeonato local de minibásquetbol. Este sábado se jugó casi en su integridad la vigesimoprimera fecha, donde dos partidos quedaron pendientes en Chacabuco para el día de hoy. Se pusieron de acuerdo Porteño y Social, porque son de la misma ciudad.

Cancha Ciclista

U13 Ciclista 23 vs El Linqueño 75.

U10 Ciclista 20 vs El Linqueño 0.

U12 Ciclista 20 vs El Linqueño 0.

Cancha Argentino

U12 Argentino B 0 vs Sarmiento 20.

U10 Argentino B 20 vs Sarmiento 0.

Cancha San Martín

U10 San Martín vs Los Indios (amistoso).

U13 San Martín 26 vs Los Indios A 76.

U12 San Martín 68 vs Los Indios A 29.

Cancha 9 de Julio

U13 9 de Julio 61 vs Argentino 43.

U12 9 de Julio 68 vs Argentino A 65.

U10 9 de Julio 30 vs Argentino A 52.

Cancha Club Junín

U10 Club Junín 26 vs Cavul 9.

Cancha Los Indios

U12 Los Indios B 78 vs Cavul A 66.

U13 Los Indios B 91 vs Cavul 31.

U12 Los Indios B 101 vs Cavul B 24.

Cancha Porteño

U10 Porteño A 58 vs Social 22.

U12 Porteño 78 vs Social 47.

Hoy lunes

U12 Porteño B vs Social.

U13 Porteño vs Social.

Libre: Alsina.

Próxima fecha (5/10)

CLI A vs 9 de Julio.

San Martín vs Argentino B.

Social vs Sarmiento.

Cavul vs Porteño.

El Linqueño vs Junín/CLI B.

Alsina vs Ciclista.

Libre: Argentino A.

Vigesimotercera fecha (19/10)

Junín/CLI B vs Alsina.

Porteño vs El Linqueño.

Sarmiento vs Cavul.

San Martín vs Social.

9 de Julio vs Argentino B.

Argentino A vs CLI A.

Libre: Ciclista Juninense.

Posiciones

U 12

Club J G P Pts

Ciclista Jun. 21 20 1 41

9 de Julio 20 16 4 36

Sarmiento 21 13 8 34

Porteño Chac. 16 16 0 32

Los Indios "B" 19 14 5 32

Social (Chac.) 21 10 11 31

CAVUL Lincoln 18 12 6 30

Alsina (L T) 21 10 11 29

Argentino 22 9 13 29

San Martín 20 6 14 24

Porteño “B” 16 7 9 21

Los Indios 21 6 15 21

Cavul "B" 17 3 14 19

Argentino "B" 20 2 18 14

El Linqueño 21 2 19 6

U 10

Club J G P Pts

Ciclista 19 19 0 38

9 de Julio 18 14 4 32

Argentino 19 15 4 32

San Martín 18 8 10 25

Cavul 16 10 6 24

Los Indios 17 10 7 23

Porteño 15 9 6 21

Club Junín 18 8 10 20

Social Chac. 16 6 11 19

Alsina 17 1 16 12

Argentino “B” 18 4 14 13

Sarmiento 18 3 15 9

El Linqueño 17 2 15 6

U 13

Club J G P Pts

Los Indios 14 14 0 28

El Linqueño 15 13 2 28

9 de Julio 15 12 3 27

Los Indios "B" 15 10 5 25

Ciclista Jun. 16 6 10 22

San Martín 16 5 11 21

Porteño Chac. 13 8 5 21

Sarmiento 15 3 12 18

Argentino 15 3 12 18

CAVUL Lincoln 14 5 9 18

Social Chac. 12 1 11 12.