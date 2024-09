Junín le peleó el título a Bahía, pero no pudo

En un campeonato provincial atípico, como hace años no se da, Junín, de tener la chance de ser primero, quedó último.

De hecho le peleó el partido por el título a Bahía Blanca en una finalísima jugada ayer y no pudo contra la localía y el endeble arbitraje de turno.

Tampoco la victoria le sirvió a Bahía Blanca que, en el desempate, con su triunfo favoreció a La Plata, que resultó campeón.

Y como Junín perdió, quedó último por el desempate con Mar del Plata, que subió al podio con el tercer puesto.

Igual el balance es positivo. Fue un gran campeonato de Junín, que se volvió masticando bronca por el sistema de desempates.

Programa

Sábado

Mar del Plata 74 vs Junín 60.

Bahía Blanca 74 vs La Plata 75.

Ayer

Mar del Plata 69 vs Bahia Blanca 85.

La Plata 80 vs Junín 86.

Mar del Plata 83 vs La Plata 93.

Bahía Blanca 78 vs Junín 64.

POSICIONES

Equipos J G P Pts.

La Plata 3 2 1 5

Bahía Blanca 3 2 1 5

Mar del Plata 3 1 2 4

Junín 3 1 2 4