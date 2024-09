Resumen fecha 5

Este fin de semana se completó la quinta fecha del Prefederal de clubes de básquetbol.

Detalle

Fecha 5

Últimos resultados

Boca Tigre 63 vs Argentino 95.

Náutico 73 vs Estudiantes 76.

Fecha 6 (27/9)

Estudiantes vs Los Indios.

Náutico San Pedro vs San Martín.

Argentino vs Colón.

Comunicaciones vs Boca Tigre.

Fecha 7 (4/10)

Los Indios vs Náutico.

San Martín vs Argentino.

Colón vs Comunicaciones.

Boca Tigre vs Estudiantes.

Fecha 8 (11/10)

Los Indios vs San Martín.

Colón (CH) vs Estudiantes.

Argentino vs Comunicaciones.

Boca Tigre vs Náutico.

Fecha 9 (18/10)

Los Indios vs Boca Tigre.

San Martín vs Comunicaciones.

San Pedro vs Colón

Estudiantes vs Argentino.

Fecha 10 (27/10)

Colón vs Los Indios.

Argentino vs Náutico.

Comunicaciones vs Estudiantes.

Boca Tigre vs San Martín.

Fecha 11 (1/11)

Los Indios vs Argentino.

San Martín vs Estudiantes.

Náutico vs Comunicaciones.

Boca Tigre vs Colón.

Goleadores

Erbel De Pietro (C) 108 Felipe Sánchez (NSP) 105 Federico Aldama (NSP) 100 Bautista Arrascaete (CLI) 95 Agustín Acuña (SM) 96 Santiago Bornic (CLI) 85 Lucas García Cano (AP) 84 Rodrigo Bravo (NSP) 84 Franco Lombardi (SM) 78 Juan Bruno (ELP) 76 Ammiel Márquez (SM) 65 Ema Martínez Jahns (CLI) 64 Ciro Zuluaga (ELP) 64

POSICIONES

Equipos J G P Pts.

Los Indios 5 4 1 9

San Martín 5 4 1 9

Argentino 5 4 1 9

Colón CH 5 3 2 8

Estudiantes 5 3 2 8

Náutico SP 5 2 3 7

Comunicaciones 5 0 5 5

Boca Tigre 5 0 5 5