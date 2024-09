Argentino de Pergamino lidera el campeonato

Argentino de Pergamino viene siendo la sensación del campeonato prefederal de clubes de básquetbol.

Ahora le ganó como visitante a Náutico de San Pedro por 78 a 74 y manda en el certamen con puntaje ideal.

El venidero fin de semana espera por Los Indios, en un duro examen para conservar el ivicto en calidad de local.

San Martín, por su parte, tiene un riesgoso viaje a La Plata para enfrentar a Estudiantes. Detalle:

Resultados

Fecha 3

Los Indios 69 vs Colón 75

Estudiantes 82 vs Comunicaciones 69

San Martín 91 vs Boca Tigre 48

Náutico 74 vs Argentino 78

Fecha 4 (8/8)

Argentino vs Los Indios

Estudiantes vs San Martín

Comunicaciones vs Náutico

Colón vs Boca Tigre

Fecha 5 (13/8)

San Martín vs Colón

Boca Tigre vs Argentino

Los Indios vs Comunicaciones

Náutico vs Estudiantes

Fecha 6 (20/9)

Estudiantes vs Los Indios

Náutico San Pedro vs San Martín

Argentino vs Colón

Comunicaciones vs Boca Tigre

Fecha 7 (27/9)

Los Indios vs Náutico

San Martín vs Argentino

Colón vs Comunicaciones

Boca Tigre vs Estudiantes

Fecha 8 (4/10)

Los Indios vs San Martín

Colón (CH) vs Estudiantes

Argentino vs Comunicaciones

Boca Tigre vs Náutico

Fecha 9 (11/10)

Los Indios vs Boca Tigre

San Martín vs Comunicaciones

San Pedro vs Colón

Estudiantes vs Argentino

Fecha 10 (18/10)

Colón vs Los Indios

Argentino vs Náutico

Comunicaciones vs Estudiantes

Boca Tigre vs San Martín

Fecha 11 (27/10)

Los Indios vs Argentino

San Martín vs Estudiantes

Náutico vs Comunicaciones

Boca Tigre vs Colón

Fecha 12 (1/11)

Colón vs San Martín

Argentino vs Boca Tigre

Comunicaciones vs Los Indios

Estudiantes vs Náutico

Fecha 13 (8/11)

Los Indios vs Estudiantes

San Martín vs Náutico San Pedro

Colón vs Argentino

Boca Tigre vs Comunicaciones

Fecha 14 (15/11)

Náutico vs Los Indios

Argentino vs San Martín

Comunicaciones vs Colón

Estudiantes vs Boca Tigre.

Posiciones

Equipos J G P Pts.

Argentino 3 3 0 6

Los Indios 3 2 1 5

San Martín 3 2 1 5

Estudiantes 3 2 1 5

Colón CH 3 2 1 5

Náutico SP 3 1 2 4

Comunicaciones 3 0 3 3

Boca Tigre 3 0 3 3

Goleadores

Federico Aldama (NSP) 64

Felipe Sánchez (NSP) 62

Erbel De Pietro (C) 61

Santiago Bornic (CLI) 60

Ema Martínez Jahns (CLI) 57

Juan Bruno (ELP) 55

Bautista Arrascaete (CLI) 52

Agustín Acuña (SM) 52