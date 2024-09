Jugaron la fecha dieciocho del torneo local

Este fin de semana se desarrolló la fecha 18 del torneo local de minibásquetbol, donde también se completaron algunos partidos pendientes. Los juegos fueron en Junín y las vecinas localidades de Lincoln y Chacabuco.

Resultados

Cancha Cavul

U12 Cavul A 20 vs El Linqueño 0

U12 Cavul B 20 vs El Linqueño 0

U10 Cavul 20 vs El Linqueño 0

U13 Cavul 27 vs El Linqueño 108

Cancha Argentino

U13 Argentino 43 vs Porteño 54

U12 Argentino A 41 vs Porteño A 78

U10 Argentino A 28 vs Porteño 34

U12 Argentino A 74 vs Porteño B 30

Cancha San Martín

Pendiente de la fecha 16

U10 San Martín 20 vs Porteño 0

U12 San Martín 84 vs Porteño B 43

U13 San Martín 61 vs Porteño 42

U12 San Martín 0 vs Porteño A 20

Cancha Ciclista

U12 Ciclista 20 vs Argentino B 0

U10 Ciclista 20 vs Argentino B 0

Cancha Social

U12 Social 43 vs Alsina 38

U10 Social 20 vs Alsina 0

Cancha Club Junín

U10 Club Junín 0 vs Los Indios A 20

Cancha 9 de Julio

U13 9 de Julio 66 vs Sarmiento 15

U12 9 de Julio 97 vs Sarmiento 56

U10 9 de Julio 20 vs Sarmiento 0

Cancha Los Indios (juegan entre semana)

U13 Los Indios A vs Los Indios B

U12 Los Indios A vs Los Indios B

Libre: San Martín

Decimonovena (14/9)

Alsina vs Cavul

Ciclista vs Social

Argentino B vs Junín/CLI B

CLI A vs Porteño

Sarmiento vs Argentino A

San Martín vs 9 de Julio

Libre: El Linqueño

Vigésima fecha (21/9)

Argentino A vs San Martín

CLI A vs Sarmiento

Porteño vs Argentino B

Social vs Junín/CLI B

Cavul vs Ciclista

El Linqueño vs Alsina

Libre: 9 de Julio.

Posiciones

U 10

Club J G P Pts

Ciclista 17 17 0 34

9 de Julio 16 13 3 29

Argentino 17 13 4 28

San Martín 16 8 8 24

Los Indios 14 10 4 23

Cavul 14 9 5 21

Club Junín 16 6 10 17

Porteño 13 7 6 17

Social Chac. 13 5 9 15

Argentino “B” 15 3 12 11

Alsina 14 0 14 9

Sarmiento 16 3 13 9

El Linqueño 15 2 13 6



U 12

Club J G P Pts

Ciclista Jun. 19 18 1 37

9 de Julio 18 14 4 32

Sarmiento 19 12 7 31

CAVUL Lincoln 16 12 4 28

Porteño Chac. 14 14 0 28

Social (Chac.) 17 9 8 26

Los Indios "B" 15 11 4 26

Argentino 20 8 12 26

San Martín 19 5 14 22

Alsina (L T) 17 6 11 21

Porteño “B” 15 6 9 19

Los Indios 16 6 10 18

Cavul "B" 15 3 12 17

Argentino "B" 17 1 16 11

El Linqueño 19 2 17 6



U 13

Club J G P Pts

El Linqueño 13 11 2 24

9 de Julio 13 10 3 23

Los Indios 11 11 0 22

Los Indios "B" 13 9 4 22

Porteño Chac. 12 8 4 20

Ciclista Jun. 14 5 9 19

San Martín 14 5 9 19

CAVUL Lincoln 13 5 8 17

Sarmiento 14 3 11 17

Argentino 13 2 11 15

Social Chac. 10 1 9 10