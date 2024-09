Tyronn Mosley firmó el contrato con Ciclista

Ciclista Juninense y Tyronn Mosley firmaron este fin de semana el contrato que los liga por una temporada basquetbolística.

De esta manera la entidad Verdirroja se aseguró un base de primera línea como ficha extranjera y apunta a mejorar la campaña de la pasada Liga Argentina.

Ty, como es conocido en el ambiente, es hijo de Kathy Harwell y Prentise Mosley. Nació el 20 de febrero de 2000 en Michigan y se especializó en salud y educación física.

Trayectoria

Orr Academy: Fue una parte clave del equipo de campeonato estatal de su escuela, ayudando a llevar a los Spartans a dos títulos de Clase 2A. Su juego con los Illinois Wolves en el circuito de clubes lo ayudó a catapultarse al puesto número 106 en el país según Scout.com y el estatus All-American de la UAA.

2018-19: Asistió a la escuela preparatoria Woodstock Academy.

2019-20 ( estudiante de primer año en Coffeyville CC): No vio acción en el juego.

2020-21 (estudiante de primer año con camiseta roja en South Suburban): Promedió 10.6 puntos y 5.7 rebotes por juego.

2021-22 (segundo año en Itawamba CC): Promedió 11,3 puntos, 4,8 rebotes y 2,2 asistencias por partido. Tiró .467 desde la cancha y .488 desde la línea de 3 puntos. Anotó 23 puntos, el máximo de la temporada, contra Coahoma (18/11).

2022-23 (junior en Mississippi Valley State): Promedió 11,1 puntos y 3,9 rebotes por partido... Tiró .496 desde la cancha y .471 desde la línea de 3 puntos. Participó en 17 partidos, ocho de ellos como titular. Anotó 21 puntos, el máximo de la temporada, contra Alabama A&M (11/2). Estableció un máximo de la temporada con 11 rebotes para acompañar 13 puntos contra Arkansas-Pine Bluff (25/2).

2023-24 (último año): Promedió 1,4 puntos y 1,4 rebotes por partido. Jugó en 20 partidos. Anotó siete puntos con tres rebotes, tres asistencias, un bloqueo y dos robos contra Wofford (2/12).

Programación de octubre

Domingo 13

Zona Norte B - Jujuy Básquet vs Independiente BBC

Lunes 14 de octubre

Zona Sur A - Hispano Americano vs Atlético Pilar

Zona Sur A - Lanús vs La Unión de Colón

Zona Norte A - San Isidro de San Francisco vs Colón de Santa Fe

Zona Norte B - Montmartre de Catamarca vs Villa San Martín

Martes 15 de octubre

Zona Sur A - Gimnasa de La Plata vs Tomás de Rocamora

Zona Sur B - Unión de Mar del Plata vs Deportivo Viedma

Zona Sur B - Pico FC vs Pergamino Básquet

Zona Sur B - Ciclista Juninense vs Racing de Chivilcoy

Zona Norte B - Salta Basket vs Independiente BBC

Miércoles 16 de octubre

Zona Sur A - Hispano Americano vs El Talar

Zona Norte A - Sportivo Suardi vs Provincial de Rosario

Zona Norte A - Deportivo Norte vs Barrio Parque

Zona Norte B - Amancay de La Rioja vs Villa San Martín

Jueves 17 de octubre

Zona Sur A - Atlético Pilar vs Racing de Avellaneda

Zona Sur B - Quilmes de Mar del Plata vs Deportivo Viedma

Zona Norte A - Centenario de Venado Tuerto vs Barrio Parque

Viernes 18 de octubre

Zona Sur A - Gimnasia de La Plata vs La Unión de Colón

Zona Sur B - Unión de Mar del Plata vs Villa Mitre de Bahía Blanca

Zona Norte A - San Isidro de San Francisco vs Provincial de Rosario

Zona Norte B - Estudiantes de Tucumán vs Comunicaciones de Mercedes

Zona Norte B - Independiente BBC vs Villa San Martín

Sábado 19 de octubre

Zona Sur A - Racing de Avellaneda vs El Talar

Zona Sur A - Lanús vs Tomás de Rocamora

Zona Sur B - Quilmes de Mar del Plata vs Villa Mitre de Bahía Blanca

Zona Sur B - Ciclista Juninense vs Pergamino Básquet

Zona Norte A - Deportivo Norte vs Rivadavia Básquet

Domingo 20 de octubre

Zona Norte A - Sportivo Suardi vs Colón de Santa Fe

Zona Norte B - Salta Basket vs Comunicaciones de Mercedes

Lunes 21 de octubre

Zona Sur A - El Talar vs Gimnasia de La Plata

Zona Norte B - Estudiantes de Tucumán vs Montmartre de Catamarca

Zona Norte B - Independiente BBC vs Amancay de La Rioja

Martes 22 de octubre

Zona Sur A - Atlético Pilar vs Lanús

Zona Sur B - Villa Mitre de Bahía Blanca vs Pico FC

Zona Sur B - Deportivo Viedma vs Ciclista Juninense

Zona Norte A - Colón de Santa Fe vs Deportivo Norte

Zona Norte B - Jujuy Básquet vs Comunicaciones de Mercedes

Miércoles 23 de octubre

Zona Sur A - El Talar vs Hispano Americano

Zona Sur A - Tomás de Rocamora vs La Unión de Colón

Zona Sur B - Unión de Mar del Plata vs Quilmes de Mar del Plata

Zona Sur B - Pergamino Básquet vs Racing de Chivilcoy

Zona Norte A - Provincial de Rosario vs Centenario de Venado Tuerto

Zona Norte B - Estudiantes de Tucumán vs Amancay de La Rioja

Zona Norte B - Independiente BBC vs Montmartre de Catamarca

Jueves 24 de octubre

Zona Sur B - Villa Mitre vs Ciclista Juninense

Zona Sur B - Deportivo Viedma vs Pico FC

Zona Norte A - San Isidro de San Francisco vs Rivadavia Básquet

Viernes 25 de octubre

Zona Sur A - Gimnasa de La Plata vs Hispano Americano

Zona Norte A - Colón de Santa Fe vs Centenario de Venado Tuerto

Sábado 26 de octubre

Zona Sur A - La Unión de Colón vs El Talar

Zona Norte A - Barrio Parque vs Rivadavia Básquet

Zona Norte B - Montmartre de Catamarca vs Jujuy Básquet

Zona Norte B - Amancay de La Rioja vs Salta Basket

Domingo 27 de octubre

Zona Sur A - Lanús vs Hispano Americano

Zona Sur B - Pico FC vs Unión de Mar del Plata

Zona Sur B - Ciclista Juninense vs Unión de Mar del Plata

Zona Sur B - Pergamino Básquet vs Deportivo Viedma

Zona Sur B - Racing de Chivilcoy vs Villa Mitre de Bahía Blanca

Zona Norte B - Villa San Martín vs Independiente BBC

Zona Norte B - Comunicaciones de Mercedes vs Estudiantes de Tucumán.