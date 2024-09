San Martín goleó a Boca del Tigre y perdió Los Indios

En la tercera fecha del Campeonato Prefederal de Clubes de Básquetbol, anoche San Martín goleó a Boca del Tigre por 91 a 48 y Los Indios cayó ante Colón por 75 a 69.

San Martín logró mantener su levantada firme en un partido sin equivalencias ante los de Escobar.

En tanto Los Indios jugó bien, mal y peor. Bien porque hizo un primer cuarto con una defensa impecable, atrapando al base oponente y cortando la línea de pase hacia Erbel De Pietro.

Mal porque en el segundo cuarto perdió la defensa y Colón metió cuatro triples seguidos en un ratito. Y peor porque en el segundo tiempo estuvo apresurado, perdió la brújula del juego, las marcas y se peleó con el aro en la ofensiva.

Colón se lo ganó con un De Pietro intratable y se llevó dos puntos de oro del estadio Tomás Corrado.



Fecha 3

Los Indios 69 vs Colón 75

Estudiantes 82 vs Comunicaciones 69

San Martín 91 vs Boca-Tigre 48

Sábado: Náutico vs Argentino

Fecha 4 (8/8)

Argentino vs Los Indios

Estudiantes vs San Martín

Comunicaciones vs Náutico

Colón vs Boca-Tigre

Fecha 5 (13/8)

San Martín vs Colón

Boca-Tigre vs Argentino

Los Indios vs Comunicaciones

Náutico vs Estudiantes.