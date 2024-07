Quilmes de Mar del Plata es un polvorín

Después de no ser tenido en cuenta y anunciar su retiro, el base Luis “Junior” Cequeira, se precipitaron las renuncias del presidente Daniel Jiménez, el vice Daniel Bonano y el entrenador Luis Fernández en Quilmes de Mar del Plata.

Sin embargo se realizaron algunos reacomodamientos para encarar la próxima Liga Argentina de Básquet.

El último lunes hubo una reunión dirigencial y se fijó una prioridad. No es otra que la contratación de un entrenador y, como había sido antes de decidirse por Luis Fernández, el elegido debe cumplir un requisito: vivir en Mar del Plata.

El dinero que se destine al DT debe encajar dentro de un presupuesto para formar un plantel con perfil similar al de las últimas dos temporadas. Guido Lombardi, asistente en los últimos dos torneos de Luis Fernández y formado íntegramente en el club, Ezequiel Medina y Manuel Gelpi, quien condujo al equipo durante las tres temporadas anteriores al ciclo de Fernández, son hoy por hoy los dos candidatos más importantes.

La última vez que al equipo profesional de Quilmes lo condujo alguien no formado en Luro y Guido fue en la temporada 2011/2012 de la Liga Nacional. Esa temporada la comenzó Daniel Maffei y la concluyó Luciano Martínez. Y fue tan desgraciada que, a su término, el club asumió la postura de contratar entrenadores de la casa y por ahora no la ha abandonado.

En cierto sentido apremia la contratación un DT. Porque se hicieron sondeos con algunos jugadores y se necesita el visto bueno (o no) del entrenador para seguir adelante con las gestiones. Además de los juveniles, el único jugador de la temporada anterior que acordó de palabra continuar con el equipo es el ala-pivote Agustín Ecker.

En la reunión del lunes por la noche, por otro lado, se repartieron tareas y responsabilidades entre los directivos que siguen en el club.

Arduh en Barrio Parque

El Verde del Sur continúa su armado para la próxima edición de La Liga Argentina. En las últimas horas se hizo oficial que Nicolás Arduh será el entrenador principal del plantel profesional, quien será acompañado como asistente por Julián Capellán, proveniente de Instituto de Córdoba.

Arduh comenzó la temporada pasada como asistente y ante la salida de Esteban Pierdominici se hizo cargo del equipo en la recta final del torneo, logrando acceder entre los ocho mejores de la Conferencia Norte tras ganar el Play-In, vencer al quinto clasificado Deportivo Norte por 2-0 en la Reclasificación y eliminar en Cuarto de Final a San Isidro, el equipo con el mejor registro de la competencia.

El capitán se sube de nuevo al barco

Barrio Parque confirmó también la contratación por una nueva temporada de su capitán, Lautaro Tupac Rivata. Será la duodécima temporada de Parque en La Liga Argentina y Rivata estuvo en todas sus ediciones. El equipo además anunció la renovación de Agustín Jure.

Boffelli en Gimnasia

Continúa el armado del plantel con el que el Lobo Platense competirá en la próxima edición de La Liga Argentina de Básquet y en las últimas horas la Comisión Directiva y el Departamento de Básquet cerraron una nueva incorporación. Al regreso de Franco Barroso y el arribo de Gian Sinconi se suma Juan Francisco Boffelli.

Este lunes por la mañana en la Sede Social junto al Secretario General, Juan Bova Cardoso, firmó su vínculo con Gimnasia. De esta forma, el alero, de 25 años y 1,97 de altura, vestirá la camiseta del Lobo en la temporada 2024-2025.

Boffelli se formó en el Club Zaninetti de Concepción del Uruguay, ciudad donde nació, y ya cuenta con experiencia en La Liga Argentina por su paso por Parque Sur (Entre Ríos) y Montmartre (Catamarca).

Con el maestro Fabián Renda a la cabeza y las confirmaciones del regreso de Franco Barroso y las incorporaciones de Gian Sinconi y Juan Francisco Boffelli, la versión 2024-2025 del Lobo va tomando forma.

Giorgi, mánager de Comu

Facundo Giorgi fue nombrado en las últimas horas como Director Deportivo del Club Comunicaciones. El ex jugador de la institución aurinegra en las últimas dos temporadas de la Liga Nacional, cuenta con una destacada trayectoria en el básquetbol que seguramente le servirá para llevar adelante esta tarea a partir de haber dejado la actividad como profesional.

Como Director Deportivo, será responsable de la planificación y supervisión de todas las actividades del básquetbol de Comu. Esto incluye la gestión del equipo, la coordinación con el cuerpo técnico de La Liga Argentina, y la implementación de estrategias para el desarrollo de jugadores jóvenes y la mejora del rendimiento general de todas las categorías.

La palabra de Facundo Giorgi

El nuevo manager del equipo brindó algunos conceptos respecto a lo que será su nueva función en el aurinegro. “Será una linda oportunidad que surgió hace una semana", dijo el ahora exjugador. "Me llamaron a una reunión con la dirigencia del básquet del club y me propusieron sumarme en el rol de Director Deportivo para que pueda ayudar en el armado y la elección de entrenador del equipo que jugará La Liga Argentina en la próxima temporada, así como también seguir de cerca a este grupo de trabajo que tiene el club en inferiores para el desarrollo de los chicos. En lo personal, estoy contento por la oportunidad y la confianza que me dieron”.

Respecto a la respuesta al ofrecimiento, señaló: “La respuesta no tardó en llegar porque, como familia, estamos radicados en Mercedes y le tenemos un lindo cariño a la ciudad. Cuando tuvimos el primer paso por Mercedes, donde nació nuestro hijo más grande, nos costó irnos porque era una ciudad que queríamos mucho y en la que estábamos muy bien, así que ahora que estamos familiarizados con todo, no nos costó tomar esta decisión de quedarnos”.

Respecto a la tarea como Director Deportivo, sostuvo: “Siempre me fui capacitando para esa tarea y como entrenador. Amo el básquet y me apasiona este deporte, y tener esta posibilidad para la que me venía preparando para cumplir con la responsabilidad que no muchos equipos le dan a otras personas (hay más en Liga Nacional, no tanto en Liga Argentina) solo hace que esté muy agradecido al club”.

Más tarde, al hablar del armado del plantel que se viene para la Liga Argentina, manifestó: “Una de las prioridades que estamos hablando con los entrenadores es que, como club, estamos hablando con gente que conozca la categoría, que sepa cómo se juega, que conozca los árbitros, que sepa bien qué jugadores elegir porque estos últimos años hay muchos que suben a Liga, que vuelven a bajar o que suben del Federal, así que lo importante es que tengan un conocimiento importante de toda la categoría. Luego, una vez que se contrate al entrenador, la idea es, junto a él, buscar jugadores que hayan pasado por Liga Argentina y que puedan potenciar a nuestros chicos porque algo que el club me hizo saber en la primera reunión y a lo que yo adhiero es que hay que darle valor e importancia a quienes estuvieron representando al club en la Liga pasada. Me parece que han demostrado que, si se trabaja duro, se pueden ganar minutos en la competencia porque las condiciones físicas y técnicas las tienen”.