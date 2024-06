9 de Julio consiguió el último boleto a semis

9 de Julio es el último pasajero a semifinales. Anoche logró el pasaporte tras vencer ajustadamente a Club Junín, en calidad de visitante, por 67 a 63.

El “9” enfrentará a San Martín, a partir de la semana que viene.

Hoy es el turno de las divisiones formativas. Detalle:

Anoche

Club Junín

Mayores - Junín 63 - 9 de Julio 67

Hoy

Club 9 de Julio

19.30 U17 - 9 de Julio "B" - Ciclista

21 U17 - 9 de Julio "A" - Los Indios

Club Porteño

19.30 U17 - Porteño - Argentino

Club San Martín

19.30 U17 - San Martín - El Linqueño

Play off

U15

1) 9 de julio 63 (2) vs El Linqueño 56 (0)

2) Ciclista 63 (1) vs Argentino A 50 (1)

3) Los Indios 78 (2) vs Argentino B 52 (0)

4) Cavul 69 (2) vs San Martín 57 (0)

Semis

9 de Julio vs Cavul

Ciclista vs Los Indios

U21

1) Argentino 78 (2) vs Sarmiento 55 (0)

2) Ciclista 91 (2) vs San Martín 70 (0)

3) Los Indios 86 (2) vs Cavul 31 (0)

4) El Linqueño 81 (1) vs 9 de Julio 60 (1)

Semis

Argentino vs 4

Ciclista vs Los Indios

U17

1) Ciclista vs 9 de Julio B

2) Argentino vs Porteño

3) El Linqueño vs San Martín

4) Los Indios vs 9 de Julio

Semis

1-4 y 2-3

Mayores

1) San Martín 82 (2) vs Baigorrita 53 (0)

2) Los Indios 102 (2) vs Cavul 69 0

3) Rivadavia 90 (2) vs El Linqueño 56 (0)

4) Club Junín 63 (0) vs 9 de Julio 67 (2)

Semis