Comenzaron los cuartos en categoría U17

Ayer se disputaron los partidos de ida de los cuartos de final de la categoría U17 por el campeonato apertura 100 Aniversario del club Ciclista Juninense.

Fueron victorias de 9 de Julio, Ciclista Juninense, El Linqueño y Argentino. Detalle:

Anoche

Club 9 de Julio

U17 - 9 de Julio "B" 52 (0) – Ciclista 86 (1)

U17 - 9 de Julio "A" 94 (1) - Los Indios 80 (0)

Club Porteño

U17 – Porteño 39 (0) – Argentino 73 (1)

Club San Martín

U17 - San Martín 72 - El Linqueño 82

Play off

U15

1) 9 de Julio 63 (2) vs El Linqueño 56 (0)

2) Ciclista 63 (1) vs Argentino A 50 (1)

3) Los Indios 78 (2) vs Argentino B 52 (0)

4) Cavul 69 (2) vs San Martín 57 (0)

Semis

9 de Julio vs Cavul

Ciclista vs Los Indios

U21

1) Argentino 78 (2) vs Sarmiento 55 (0)

2) Ciclista 91 (2) vs San Martín 70 (0)

3) Los Indios 86 (2) vs Cavul 31 (0)

4) El Linqueño 81 (1) vs 9 de Julio 60 (1)

Semis

Argentino vs 4

Ciclista vs Los Indios

U17

1) Ciclista 82 (1) vs 9 de Julio B 56 (0)

2) Argentino 73 (1) vs Porteño 39 (0)

3) El Linqueño 82 (1) vs San Martín 72 (0)

4) Los Indios vs 9 de Julio

Semis

1-4 y 2-3

Mayores

1) San Martín 82 (2) vs Baigorrita 53 (0)

2) Los Indios 102 (2) vs Cavul 69 0

3) Rivadavia 90 (2) vs El Linqueño 56 (0)

4) Club Junín 63 (0) vs 9 de Julio 67 (2)

Semis

San Martín vs 9 de Julio

Los Indios-Rivadavia

Seleccionados U13

Los seleccionados juninenses U13 de básquetbol viajarán este domingo a la ciudad de San Nicolás de los Arroyos para disputar las eliminatorias masculinas y femeninas por un lugar en el Torneo Provincial. Se jugará en el estadio Fortunato Bonelli, del club Belgrano.

La organización del certamen dispuso que en caso de empate en partidos ganados, se definirá por 1) Diferencia de puntos, 2) Suma de goles a favor, 3) Menor cantidad total de goles en contra. A las 20 se realizará el cierre con entrega de premios para todas las delegaciones.

Fixture

Rama Femenina

1. Juego 1: 9.30 – San Nicolás Vs Pergamino

2. Juego 2: 13 – Perdedor Vs Junín

3. Juego 3: 16.30 Ganador Vs Junín

Rama Masculina:

1. Juego 1: 11.15 – San Nicolás Vs Pergamino

2. Juego 2: 14.45 – Perdedor Vs Junín

3. Juego 3: 18.15 - Ganador Vs Junín.