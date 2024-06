San Martín es el primer semifinalista del campeonato apertura 100 Aniversario del club Ciclista Juninense.

Anoche derrotó por segunda vez a Deportivo Baigorrita por 84 a 50 y espera rival del cruce que comienza hoy entre 9 de Julio y Club Junín. Juegan en “El Obelisco” a las 21.15 con arbitraje de Franco Anselmo y Alexis Biset.

Anoche

Mayores - San Martín 84 (2) – Deportivo 50 (0)

Hoy

Club 9 de Julio

21.15 Mayores - 9 de Julio - Junín

Viernes 14

Club Cavul

21.15 Mayores - Cavul - Los Indios

Mayores

1) San Martín 82 (1) vs Baigorrita 53 (0)

2) Los Indios vs Cavul

3) Rivadavia vs El Linqueño

4) Club Junín vs 9 de Julio

Semis

San Martín vs 4

2-3

Goleadores

Diego Lorio (CAR) 206

Pablo Panetta (DB) 197

Salvador Machinandiarena (CAEL) 189

Sebastián Bongiorni

(9J) 178

Samuel Villa Toro (CCJ) 162

Nicolás Payero (CAR) 156

Emanuel Martínez Jahns (CLI) 148

Joaquín Larzábal (CAEL) 140

Kevin Mc Allister

(CAEL) 135

Francisco Vargas (CJ) 132

Martín Alonso (CAV) 131

Lucas Barrera (CAV) 129

Miguel Dael La 0

(CAS) 128

Agustín Zotarelli (CAP) 124

Dante Loguzzo (J) 122

Leandro Maggi (DB) 120

Guido Pinelli (CLI) 119

Damián Martínez (9J) 117

Facundo Meehan (CAA) 116

Nicolás Pastorino (CAV) 116

Francisco Raies (CAA) 113

Leandro Lorio (RJ) 113

Felipe Giangrandi

(CAEL) 112

Ezequiel Urbieta (CAV) 103

Joaquín Had (CCJ) 101

Gino Ferraro (CAP) 101

Nicolás Maggi (J) 100.