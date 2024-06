Comenzaron los cuartos de final en U15

Comenzaron anoche los cuartos de final de la categoría U15 con triunfos de 9 de Julio, Cavul, Argentino “A” y Los Indios.



Hoy es el turno del grueso de la categoría U21. Detalle:

Anoche

U15 - San Martín 49 (0) - Cavul "A" 71 (1)

U15 - Argentino "A" 64 (1) - Ciclista 55 (0)

U15 - El Linqueño 50 (0) - 9 de Julio 75 (1)

U15 - Argentino "B" 61 (0) - Los Indios 69 (1)

U21 - San Martín 69 (0) – Ciclista 88 (1)

Miércoles 12

Club Argentino

20 U21 - Argentino - Sarmiento

Club Los Indios

20 U21 - Los Indios - Cavul

Club 9 de Julio

19.30 U21 - 9 de Julio - El Linqueño

Jueves 13

Club Ciclista

19.30 U15 - Ciclista - Argentino "A"

21 U21 - Ciclista - San Martín

Club Los Indios

19.30 U15 - Los Indios - Argentino "B"

Club 9 de Julio

19.30 U15 - 9 de Julio - El Linqueño

Viernes 14

Club Cavul

19.30 U15 - Cavul "A" - San Martín

Club El Linqueño

21 U21 - El Linqueño - 9 de Julio

Play off

U15

1) 9 de julio 75 (1) vs El Linqueño 50 (0)

2) Cilclista 55 (0) vs Argentino A 61 (1)

3) Los Indios vs Argentino B

4) Cavul 79 (1) vs San Martín 49 (0)

Semis

1-4 y 2-3

U21

1) Argentino 93 (1) vs Sarmiento 52 (0)

2) Ciclista vs San Martín

3) Los Indios 112 (1) vs Cavul 66 (0)

4) El linqueño vs 9 de Julio

Semis

1-4 y 2-3

U17

1) Ciclista vs 9 de Julio B

2) Argentino vs Porteño

3) El Linqueño vs San Martín

4) Los Indios vs 9 de Julio

Semis

1-4 y 2-3.